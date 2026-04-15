El look de Sol Pérez que reinventó un clásico argentino

Mirá cómo Sol Pérez convirtió una frase icónica de "Esperando la Carroza" en parte de su look. Todos los detalles y fotos en la nota.

En el estudio de Gran Hermano, Sol Pérez protagonizó una de las apariciones más comentadas de la temporada. La panelista, que nunca pasa desapercibida ni busca ser discreta, presentó un look que mezcló referencias del cine argentino con códigos de tendencia internacional.

El centro del estilismo fue una remera blanca de corte amplio, usada como vestido corto, que tenía estampada la imagen icónica de China Zorrilla junto a la frase inmortal de Esperando la Carroza: “Yo hago ravioles, ella hace ravioles…”.

La prenda, de silueta relajada, ganó sensualidad cuando Sol decidió llevarla con un hombro caído, logrando un equilibrio entre lo informal y lo atrevido. Un cinturón negro con tachas metálicas le marcó la cintura y estructuró el look, logrando un toque rockero que reforzó el carácter de la propuesta.

Debajo, el culotte quedó completamente oculto, aunque el detalle que elevó el conjunto fue la terminación de encaje negro, que lo llevó al terreno de la estética lencera, una tendencia que sigue vigente temporada tras temporada. Las medias negras translúcidas acompañaron la paleta oscura y sirvieron de transición hacia uno de los puntos más fuertes del outfit: unas botas bucaneras negras brillosas, de caña alta, punta fina y taco elevado.

Los guantes largos de tul negro con detalles de alfileres de gancho le dieron dramatismo, mientras que los aros de gran tamaño en forma de estrella negra con brillos remarcaron el aire rockstar que atravesó todo el look. En el beauty, Sol apostó por un rodete tirante con un armado ondulado en el centro que despejó el rostro, mientras que el maquillaje contó con un delineado negro intenso, sombras oscuras que le profundizaron la mirada tipo cat eye, máscara de pestañas para volumen y labios en tono bordó mate.