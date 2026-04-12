Jimena Barón llevó un look con un color que necesitás tener en tu armario

No te pierdas la foto del look de Jimena Barón que mostró cómo vestirse con sensualidad, luciendo el color que nunca pasa de moda.

Jimena Barón entendió que hay colores que trascienden temporadas no solo por su belleza, sino por cómo se integran a distintas siluetas, y fue por eso que el borgoña profundo fue su gran acierto.

El material fue clave para su look que contó con una tela satinada que reflejó la luz de manera tenue. Sobre esa base, el top off-the-shoulder fue el punto focal. Al dejar los hombros descubiertos, le dio sensualidad y equilibró el volumen de los drapeados horizontales en el torso.

El pantalón, en cambio, era de tiro alto y con cintura estilo paper bag ajustada con un lazo. Mientras que, en el beauty, Jimena lució el pelo recogido con mechones ondulados que le enmarcaron el rostro, y un maquillaje en tonos tierra y el labial neutro que mantuvieron la armonía cromática.

Los accesorios fueron minimalistas pero precisos, siendo estos unos anillos plateados y aros colgantes negros de diseño geométrico que cerraron el look sin competir con la prenda principal.