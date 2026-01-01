Jimena Barón mostró por primera vez el rostro de su bebé Arturo: "Gracias por consagrarnos familia"

Tras seis meses de misterio, Jimena Barón compartió una imagen del bebé y destacó el parecido físico con su pareja y su hermano mayor.

El 2026 comenzó con una de las noticias más esperadas por los seguidores de la farándula argentina. Jimena Barón decidió aprovechar el inicio del Año Nuevo para presentar oficialmente a Arturo, su segundo hijo, fruto de su relación con Matías Palleiro. Aunque el pequeño ya tiene seis meses de vida, la cantante había mantenido su rostro en el anonimato hasta el último suspiro del 2025, respetando un acuerdo de privacidad con su pareja.

jimena baron bebe 2 La familia consolidada: Jimena, Matías, Momo y el bebé recibieron el 2026 con una sesión de fotos muy íntima. @jmena Jimena Barón rompió el misterio y mostró la carita de Arturo en un posteo viral jimena baron beb 3 Momo, el hijo mayor de la cantante, se mostró muy dulce en su nuevo rol cuidando al pequeño Arturo. @jmena A través de un posteo cargado de emoción, La Cobra describió la personalidad del nuevo integrante de la casa, destacando su constante buen humor. “Arturo: sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida. Siempre estás contento, siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece. Verte con Momo y con tu papá me inunda de amor”, expresó la intérprete.

jimena baron beb 4 La publicación no solo incluyó la primera postal del rostro del bebé, sino que también reflejó la dinámica de su familia ensamblada. Barón se encargó de mostrar la complicidad entre el recién nacido y Momo, su primer hijo, quien ahora ejerce su rol de hermano mayor. En las imágenes se percibe un clima de armonía total.