Jimena Barón mostró por primera vez el rostro de su bebé Arturo: "Gracias por consagrarnos familia"
Tras seis meses de misterio, Jimena Barón compartió una imagen del bebé y destacó el parecido físico con su pareja y su hermano mayor.
El 2026 comenzó con una de las noticias más esperadas por los seguidores de la farándula argentina. Jimena Barón decidió aprovechar el inicio del Año Nuevo para presentar oficialmente a Arturo, su segundo hijo, fruto de su relación con Matías Palleiro. Aunque el pequeño ya tiene seis meses de vida, la cantante había mantenido su rostro en el anonimato hasta el último suspiro del 2025, respetando un acuerdo de privacidad con su pareja.
Jimena Barón rompió el misterio y mostró la carita de Arturo en un posteo viral
A través de un posteo cargado de emoción, La Cobra describió la personalidad del nuevo integrante de la casa, destacando su constante buen humor. “Arturo: sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida. Siempre estás contento, siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece. Verte con Momo y con tu papá me inunda de amor”, expresó la intérprete.
La publicación no solo incluyó la primera postal del rostro del bebé, sino que también reflejó la dinámica de su familia ensamblada. Barón se encargó de mostrar la complicidad entre el recién nacido y Momo, su primer hijo, quien ahora ejerce su rol de hermano mayor. En las imágenes se percibe un clima de armonía total.
La cantante cerró su dedicatoria con palabras de profunda gratitud por la salud de su hijo y por el nuevo capítulo que escribe junto a Palleiro. “Gracias hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día. Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto. Te amo infinidades inmensurables, gigantescas, incalculables y agobiantes. Feliz 2026″, concluyó la actriz.