El gesto de Valeria Mazza tras saludar a Evangelina Anderson que desató un escándalo
Las modelos coincidieron en una actividad organizada por una reconocida revista y protagonizaron una situación que generó debate.
Con el cambio de año, la agenda del mundo del espectáculo retomó su ritmo habitual y volvió a reunir a figuras de distintos ámbitos en eventos sociales y mediáticos. En ese contexto, un encuentro entre Evangelina Anderson y Valeria Mazza quedó bajo la lupa luego de un gesto que no pasó inadvertido.
Ambas coincidieron en una actividad organizada por la revista GENTE, donde se realizó la clásica foto grupal que suele cerrar este tipo de encuentros. Como es habitual, los invitados fueron acomodados en dos filas, teniendo en cuenta criterios como la altura y la ubicación central para las figuras más reconocidas.
Durante ese armado, Anderson quedó ubicada en la fila inferior, mientras que Mazza se encontraba justo detrás de ella. Al advertir su presencia, Mazza se inclinó para saludarla y ambas intercambiaron un beso, en una escena que, en principio, no mostró ninguna tensión.
Sin embargo, lo que ocurrió segundos después fue lo que generó repercusión. Al volver a su lugar, Valeria Mazza realizó un gesto que, en imágenes, pareció indicar que se limpiaba la cara tras el saludo. El momento fue captado por una cámara y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
Esto fue lo que ocurrió entre Evangelina Anderson y Valeria Mazza
Las reacciones no tardaron en llegar. Mientras algunos usuarios minimizaron la situación y señalaron que "fue ella la que se agachó para saludar a Eva, si tenía algo contra ella no hubiera hecho eso", otros cuestionaron el gesto y comentaron: "Ay no, que horrible eso que hizo, cómo va a actuar de esa manera".