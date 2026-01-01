El gesto de Valeria Mazza tras saludar a Evangelina Anderson que desató un escándalo

Las modelos coincidieron en una actividad organizada por una reconocida revista y protagonizaron una situación que generó debate.

Evangelina Anderson y Valeria Mazza estuvieron presentes en un evento organizado por una famosa revista.

Con el cambio de año, la agenda del mundo del espectáculo retomó su ritmo habitual y volvió a reunir a figuras de distintos ámbitos en eventos sociales y mediáticos. En ese contexto, un encuentro entre Evangelina Anderson y Valeria Mazza quedó bajo la lupa luego de un gesto que no pasó inadvertido.

Ambas coincidieron en una actividad organizada por la revista GENTE, donde se realizó la clásica foto grupal que suele cerrar este tipo de encuentros. Como es habitual, los invitados fueron acomodados en dos filas, teniendo en cuenta criterios como la altura y la ubicación central para las figuras más reconocidas.

Evangelina Anderson El gesto de Valeria Mazza con Evangelina Anderson generó debate. Instagram Evangelinaanderson. Durante ese armado, Anderson quedó ubicada en la fila inferior, mientras que Mazza se encontraba justo detrás de ella. Al advertir su presencia, Mazza se inclinó para saludarla y ambas intercambiaron un beso, en una escena que, en principio, no mostró ninguna tensión.

Sin embargo, lo que ocurrió segundos después fue lo que generó repercusión. Al volver a su lugar, Valeria Mazza realizó un gesto que, en imágenes, pareció indicar que se limpiaba la cara tras el saludo. El momento fue captado por una cámara y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.