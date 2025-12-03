Valeria Mazza se metió en la polémica de Pampita y el debate por cobrar por entrevistas: "Yo en Argentina..."

Pampita quedó en el centro de la polémica en los últimos días tras dejar en claro que solo aceptaría ir a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, si antes hay un "presupuesto" acordado.

Su comentario encendió el debate en el mundo del espectáculo y muchos la cuestionaron por supuestamente cobrar por dar entrevistas.

Enterado del revuelo, Pergolini no tardó en responder desde su ciclo en Eltrece, donde lanzó con ironía: "Pero, Pampa, un presupuesto tenés cuando te chocan un auto. Un presupuesto tenés para... El gasista. No te diría que tenés un presupuesto para un programa".

El tema siguió tomando fuerza y, en la gala de los Personajes del Año 2025 de la revista GENTE , Nahuel Saa aprovechó para consultarle a Valeria Mazza por las declaraciones de Pampita .

"Se armó mucha polémica porque Pampita dijo que sólo iría al programa de Pergolini si le paga. ¿Qué te parece eso? ¿Vos cobrás por las notas?", le planteó el periodista.

Sin rodeos, Mazza respondió: "Yo en Argentina jamás he cobrado a la prensa. Pero afuera es muy común que se cobre".

Saa quiso ir un paso más allá y le preguntó si aceptaría una invitación al ciclo de Pergolini: "¿Vos irías a lo de Pergolini?". Con una sonrisa cómplice, la modelo contestó: "No sé. Tengo que hablar primero con Mario, porque tenemos un pasado, así es que vamos a ver si voy a lo de Mario, no lo sé".