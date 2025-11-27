Pampita pidió un "presupuesto" para ir a Otro día perdido y Mario Pergolini se quedó helado: "Pero, Pampa..."

El periodista se quedó en shock al enterarse de la condición económica que puso la modelo para ir a su programa.

La reciente entrevista de La China Suárez y Mauro Icardi en Otro día perdido no solo generó un aluvión de repercusiones, sino que también abrió la puerta a nuevas figuras interesadas ,o no tanto, en visitar el living de Mario Pergolini. Entre ellas, Pampita, quien fue consultada sobre si estaría dispuesta a sentarse a charlar con el conductor. Su respuesta llamó la atención: estaría dispuesta, sí, pero bajo una condición muy particular y con "presupuesto" de por medio.

Durante el clásico segmento de Los chismes de Mario, Rada fue el encargado de revelar la situación: "Pampita reveló la importante condición que pondría para sentarse en el living de Mario Pergolini".

pampita-carolina-herrera-2 El periodista se quedó sorprendido al enterarse que la modelo cobra por dar entrevistas. Luego agregó más detalles sobre el origen del comentario: "Luego de que La China Suárez brindara una entrevista al conductor de Eltrece, la top model fue consultada sobre si haría lo mismo y ella respondió sin filtro. 'Yo voy a ir al programa, pero tengo presupuesto'".

La frase sorprendió incluso al propio Pergolini, que no disimuló su desconcierto y reaccionó en vivo: "Pero, Pampa, un presupuesto tenés cuando te chocan un auto. Un presupuesto tenés para... El gasista. No te diría que tenés un presupuesto para un programa".

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini en Otro día perdido sobre los dichos de Pampita Mario Pergolini Quedó En Shock Al Enterarse Que Pampita Pide Un Presupuesto Para Ir A Su Programa Intrigado, quiso saber más sobre esa cifra: "¿Y alguien sabe de cuánta plata está hablando? ¿Hay un número? ¿Hay algo? ¿No sabés de cuánto está hablando?".