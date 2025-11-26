Yanina Latorre estalló contra Pampita al revelar que cobra por cada entrevista: "Te volvés un poco..."

En Sálvese Quien Pueda, la conductora se mostró en desacuerdo con las declaraciones que realizó la modelo.

Recientemente, Pampita declaró en en una nota con La Criti para el ciclo Esto pasó el finde, que cobra por participar en entrevistas y programas donde es convocada como invitada.

"Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que si en algún momento el presupuesto está, iría encantada. Yo, la verdad, que prefiero quedarme en mi casa con mis hijos porque trabajo casi todos los días", dejó en claro la modelo.

Pampita Pampita contó que cobra por realizar entrevistas. Archivo MDZ. A partir de esas declaraciones, Yanina Latorre opinó al respecto en Sálvese Quien Pueda y fue contundente al respecto. "Estoy totalmente en contra, cuando te llaman de invitada para hacer una nota me parece que no tenés que cobrar", expresó la conductora.

En el debate también intervino Lizardo Ponce, quien compartió una anécdota vinculada al comportamiento profesional de la modelo en el canal de streaming La Casa: "Igual, voy a decir algo, es de las pocas figuras de Argentina que cobra para ir a los streamings también. No tengo la cifra, pero cobra muy bien. Me acuerdo del momento de Punta del Este, que era cuando recién arrancamos nosotros, la ofrecieron como invitada y ella dijo: 'Mirá, yo aquí estoy trabajando, vengo de vacaciones y a trabajar'".

Esto fue lo que dijo Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda sobre Pampita Yanina Latorre Opinó Sobre Las Declaraciones De Pampita El productor Fede Popgold aportó otra mirada y puso el foco en el costo que implica convocar a figuras de ese calibre: "Para pagarle en dólares a una persona para que venga tenés que facturar muchísimo dinero como canal. No hay forma de que sea rentable para un canal que vive de la pauta privada traer una persona que te cobra 10 mil dólares".