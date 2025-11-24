Yanina Latorre destrozó a los Martín Fierro Latino 2025 y estalló la polémica: "Marginal"

La conductora de América opinó fuertemente sobre la organización y se volvió tendencia.

Los Martín Fierro Latino 2025 se celebraron en Miami el domingo 23 de noviembre a partir de las 22:00 horas. Quien se quedó con el Oro fue el conductor chileno Martín Cárcamo y se mostró muy feliz al recibir la estatuilla más importante de la noche.

Por supuesto que tras la gala, las críticas no faltaron y una de las figuras en opinar duramente contra los prestigiosos premios fue nada más ni nada menos que Yanina Latorre, conductora de Sálvese Quien Pueda, programa ternado.

La conductora de América decidió hablar a través de las redes sociales: "Que vergüenza los Martín Fierro Latino. Mal hecho", comenzó escribiendo en el lapidario posteo en X (antes Twitter). Por supuesto que no quedó solo en esa frase y siguió destrozando a la organización.