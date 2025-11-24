Se conoció el millonario juicio que enfrentaría Yanina Latorre por denuncias recibidas: la jugosa cifra en dólares

Yanina Latorre suele jactarse públicamente de que, aunque le "llueven" las cartas documento, jamás ha perdido un juicio . Sin embargo, esta narrativa de invencibilidad fue puesta en jaque en las últimas horas por su archienemiga mediática, Fernanda Iglesias , quien sacó a la luz una serie de litigios millonarios que Latorre mantendría en secreto.

En una charla reveladora para Border Periodismo, Iglesias aseguró que la todavía "angelita" enfrenta una situación judicial mucho más compleja de lo que admite, con cuatro juicios abiertos iniciados por Dady Brieva y su esposa, Mariela "La Chipi" Anchipi . Lo más alarmante para la panelista es la cifra que la pareja exige como resarcimiento: 50 mil dólares por cada demanda.

Según detalló Iglesias ante María Julia Oliván, el conflicto legal escala a un monto total que podría rondar los 100 mil dólares , dado que se trata de cuatro causas distintas.

"Dady tiene dos juicios contra ella y la Chipi también. Son cuatro juicios" , explicó Fernanda . Los motivos de las demandas se remontan a polémicas declaraciones de Latorre .

En 2024, la conductora había asegurado que el humorista mantenía una deuda millonaria de expensas y expuso detalles sobre el lujoso colegio al que asistían sus hijos, cuestionando su discurso "nacional y popular". Por el lado de Anchipi, la demanda surge luego de que Yanina afirmara en 2023 que la bailarina le había sido infiel al actor con un bailarín .

"Le están haciendo juicio por contar cosas que, según Dady y la Chipi, no eran ciertas. Cada uno pide 50 mil dólares de resarcimiento, y ahora tienen que demostrar", precisó Iglesias.

El secreto de los "juicios reservados"

Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda Yanina Latorre. Foto: captura de video / América TV.

Uno de los puntos clave de la revelación fue el motivo por el cual estos reveses legales de Latorre no trascienden. "Lo que pasa es que sus juicios están reservados", afirmó Iglesias, desmintiendo la versión de Yanina sobre su "foja cero".

"El único juicio que está es uno con Redrado, pero sé que tiene otros... uno con Esmeralda Mitre, uno con Evangelina Anderson. No es verdad que no tiene juicios, pasa que están reservados y no se conocen", sentenció.

La nota cerró con un filoso deseo de Fernanda Iglesias respecto al posible desembolso de dólares que tendría que afrontar su colega: "100 lucas… estaría bueno que lo tenga que pagar".