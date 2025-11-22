Toda una diva: las cláusulas que Yanina Latorre impuso para seguir en América TV

La conductora Yanina Latorre confirmó la extensión de su contrato con América TV para una nueva temporada de Sálvese quien Pueda con condiciones.

Yanina Latorre en Sálvese quien Pueda, el programa por el que renovó contrato con América TV. / Captura TV

La figura de Yanina Latorre se afianza cada vez más en la pantalla de América TV. Tras el éxito de la primera temporada de Sálvese quien Pueda, la emisora le propuso a la conductora la renovación del ciclo por un año más. Sin embargo, Latorre dejó claro que su firma venía con letra chica y exigencias puntuales para el canal.

Desde su espacio radial, Yanina ventiló los detalles de la negociación, que culminó con una cena de producción para planificar el año próximo. La conductora pidió un refuerzo notable en el presupuesto: "Pedí unas cositas, una escenografía nueva. Tengo presupuesto, vamos a pedir un notero más, estamos creciendo". Además, solicitó incrementar el staff de su equipo de trabajo: "Pedí un productor más, otro panelistas, quiero tener cinco, en vez de cuatro".

Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda La diva pidió más presupuesto y escenografía nueva tras el éxito de la primera temporada. Captura de pantalla Youtube/ América TV. Aunque la parte económica y de producción fue vital, la diva mediática confesó que la mayor de sus preocupaciones, y lo que olvidó negociar con firmeza, fue conseguir un camarín exclusivo que honre su estatus de conductora. El drama de los espacios compartidos la tiene al límite.

Yanina relató el caos logístico que vive a diario: "Yo tengo uno que me lo dan cuando llego, pero también lo usan otras personas, entonces, mi placard queda cerrado". Este inconveniente la obliga a cambiarse en otro lugar antes de volar a LAM: "Yo, después de mi programa, vuelo a LAM, me cambio allá y para irme, también".

Yanina Latorre debutó con su programa Sálvese quien pueda. Foto: Captura de video América TV Yanina Latorre reveló que su mayor queja fue no tener un camarín propio y exclusivo en el canal. Captura TV La gota que colmó el vaso fue la prohibición de acceso tras bambalinas: "Quise volver a mi camarín después de mi programa y me dijeron que no porque ya estaba la gente del próximo".