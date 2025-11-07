¡Totalmente increíble! La foto de las Trillizas de Oro en bikini que rompió todo Internet

A sus 65 años, las Trillizas de Oro demostraron por qué son las mujeres más diosas desde la playa de Uruguay.

El trío posó sonriente en las playas de Uruguay. / Instagram

El icónico trío de la televisión argentina, Las Trillizas de Oro, se robó todas las miradas en las redes sociales al compartir una serie de postales de su reciente escapada a las playas de Uruguay. María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse no solo se llevaron elogios por sus fotografías en bikini, sino que también dejaron a sus fans intrigados con la promesa de grandes novedades.

Las Trillizas de Oro recordaron a Geñi, la hija de María Eugenia que falleció hace seis años La artista plástica murió a los 34 años Siguen siendo de las mujeres más conocidas de Argentina. Archivo MDZ Las hermanas compartieron momentos de relax, caminatas y atardeceres junto al mar a través de su cuenta oficial de Instagram. Las imágenes demostraron el gran vínculo y la complicidad que mantienen a lo largo de los años, con un mensaje cargado de humor y expectativa.

Las Trillizas de Oro deslumbran en bikini y anuncian su regreso La publicación que acumuló cientos de comentarios y palabras de amor de sus seguidores mostró a las hermanas posando relajadas y sonrientes en traje de baño sobre la orilla del mar uruguayo. El epígrafe de las imágenes dejó ver su característico humor: "Pasamos unos días juntas y sin pelearnos, jaaa. En una semana hicimos playa y pasamos frío, pero nos sirvió para recargar energía. Pronto tenemos novedades".

trillizas-de-oro-en-uruguay-3 Las Trillizas de Oro se mostraron en bikini. Instagram Las fotografías no solo incluyeron postales en bikini. Las Trillizas también compartieron otros momentos del viaje, como reuniones al aire libre, paseos por la arena al atardecer y un impactante atardecer sobre el mar. Los mensajes de sus seguidores fueron directos: "Divinas, ídolas, esperamos verlas pronto en TV".

trillizas-de-oro-en-uruguay-2 Anunciaron que "Pronto tenemos novedades". Instagram El anuncio de "Pronto tenemos novedades" generó una gran expectativa entre los fans y los medios, ya que se dio apenas un mes después de un post muy sugestivo que realizaron en sus redes sociales: el posible regreso musical del trío.