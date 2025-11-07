Florencia Peña y un extraño hackeo en su cuenta de Instagram: "Seguramente no sepa ni borrar este posteo"

La famosa actriz sorprendió a sus fans con una llamativa publicación inesperada que generó revuelo en las redes sociales. Sus allegados, detrás de la jugada.

La reconocida artista Florencia Peña causó una auténtica conmoción entre sus seguidores en redes sociales al aparecer con un peculiar carrusel de imágenes. El conjunto fotográfico se difundió bajo un encabezado que encendió todas las alarmas: “ACABAMOS DE HACKEAR A FLORENCIA PEÑA”. Lejos de ser un ataque informático, la maniobra se reveló como un acto de afecto y humor orquestado por su círculo más íntimo, con motivo de la conmemoración de su cumpleaños número 51. El singular agasajo virtual fue una explosión de confidencialidad y risas, ofreciendo una perspectiva muy personal de la estrella.

Florencia Peña: las imágenes prohibidas de la actriz Flor Peña posteo Hacker Las fotos y videos sin censura de Florencia Peña que revolucionaron la red. Foto: Instagram @flor_de_p El grupo de amigos, responsables de la audaz publicación, acompañó el repertorio visual con una provocadora aseveración, asegurando a la audiencia que lo expuesto era: “La verdadera Florencia. La que ni ella misma se animaría a mostrar". Las imágenes, que capturaron a la actriz en diversas situaciones cotidianas y quizás un tanto comprometedoras, buscaban mostrar la faceta más genuina y desestructurada de la divertida figura televisiva. Una ventana sin retoques a su vida personal se abrió ante la mirada de miles de internautas.

El posteo que se hizo viral en redes sociales El llamativo hackeo que le hicieron a la cuenta de Instagram de Florencia Peña El llamativo hackeo que le hicieron a la cuenta de Instagram de Florencia Peña. Video: Instagram @flor_de_p En sintonía con el tono festivo y burlesco, los artífices de la sorpresa le dedicaron unas líneas muy emotivas a Peña, haciendo un particular hincapié en su edad y en su espíritu: “Hoy este PEDAZO DE MOSTRA está cumpliendo 51 años y 54 tatuajes y como está bien lejos su equipo personal se tomó el ATREVIMIENTO de dedicarle un posteo SIN SU PERMISO, para cag* de risa CON Y DE ELLA”. Con Florencia disfrutando de un viaje, su equipo consideró el momento oportuno para tomar las riendas de su cuenta y llevar a cabo esta broma de cumpleaños.

WhatsApp Image 2025-11-07 at 14.38.35 Una de las imágenes de Florencia Peña que compartió su atrevido hacker. Foto: Instagram @flor_de_p La justificación de la travesura radicó en la supuesta inexperiencia de la homenajeada con la tecnología, según explicaron sus allegados: “Como la señora no sabe ni siquiera subir una foto a Instagram sin nuestra ayuda o la de alguno de sus hijos (seguramente no sepa ni borrar este posteo, ABUEEEELAAAA ) nos tomamos la libertad () de subir aquellas cosas que JAMÁS APROBARÍA ”. La pícara alusión a su rol de "abuela" tecnológica añadió una dosis extra de gracia a la dedicatoria, reforzando la complicidad que existe entre ellos.