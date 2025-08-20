Florencia Peña se sinceró respecto a la homofobia y reveló el temor por su hijo

La actriz dialogó con Romina Manguel en Radio Con Vos y contó el miedo que tiene por el odio que hay en las calles.

Florencia Peña visitó a Romina Manguel en el programa que tiene la periodista en "Radio Con Vos" y allí habló de su presente personal, las declaraciones de Javier Milei y también del temor que tiene por su hijo debido a la homofobia que hay en las calles de nuestro país.

"Hay cosas que para mí sí son graves y que tienen que ver con cuestiones, que yo no creí que teníamos que seguir dando debate en cosas que habíamos dado vuelta la página", comenzó diciendo la actriz, que se encuentra teniendo un gran éxito con Pretty Woman en el teatro.

Luego, agregó: "De repente yo soy mamá de un pibe gay que amo y adoro que a los 16 años se haya atrevido a decir 'este soy', mostró a su novio y bancar la parada. Me gusta que no se careta". Florencia también subrayó que "estamos en una Argentina donde eso tiene un costo hoy".

Florencia reveló además que tiene temor por su hijo de que "un día lo agarren en la calle y lo cagu** a trompadas. Soy cero miedosa, soy una mamá libre y soy una mamá que además banca las originalidades de sus hijos y banco que se expresen, lo voy a bancar siempre, pero hoy me da miedo".