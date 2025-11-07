Desde Frankenstein hasta Pluribus: los mejores estrenos para ver en streaming este fin de semana

Llega el fin de semana y es el momento ideal para ponerse al día con los nuevos estrenos del streaming . Entre dramas históricos, ciencia ficción de autor, superhéroes y thrillers de espionaje, hay opciones para todos los gustos.

Netflix llega con dos apuestas fuertes: una miniserie creada de los creadores de Game of Thrones y la esperadísima versión de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro. Disney+ sigue expandiendo el universo Marvel con Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, mientras que Apple TV+ sorprende con una nueva serie de Vince Gilligan (Breaking Bad) y HBO Max apuesta al suspenso con Código Negro, lo nuevo de Steven Soderbergh.

El nombre de Vince Gilligan es uno que pasará a la historia por ser el cerebro detrás de Breaking Bad, considerada una de las mejores series de todos los tiempos, y su spin-off Better Call Saul. Esta vez, Gilligan vuelve a la pantalla chica con una nueva serie que resulta tan desconcertante como ambiciosa, pero brillante en última instancia.

En Pluribus , la actriz Rhea Seehorn de Better Call Saul, interpreta a Carol, una exitosa autora de novelas románticas que está en el mejor momento de su carrera pero no tan satisfecha con su vida. En un abrir y cerrar de ojos su mundo cambia, y todos a su alrededor se transforman en seres felices y comunitarios. Sin entender lo que sucede y por qué sucede, Carol buscará la forma de salvar al mundo de la felicidad, antes que sea demasiado tarde.

Por qué verla: simplemente porque estamos ante lo que podría ser una de las mejores series del año. Con esta nueva propuesta Apple TV no solo se consolida como una de las plataformas con mejor contenido del momento, sino que le da vía libre a Gilligan para generar una serie de ciencia ficción, que podría seguir los pasos de Severance. Es una serie que no solo habla de la felicidad y de nosotros como sociedad, sino de la pérdida de libertad. Los dos primeros episodios ya se encuentran disponibles en la plataforma.

Frankenstein | Netflix

frankenstein final trailer Mia Goth y Jacob Elordi en Frankenstein. Netflix

Guillermo del Toro es uno de los grandes directores de nuestros tiempos y nos ha regalado joyitas como El laberinto del Fauno, Hellboy, La cumbre escarlata, La forma del agua, y más. Para su última gran apuesta, el cineasta mexicano decidió apostar por una de las grandes obras literarias del género gótico: Frankenstein de Mary Shelley.

Del Toro pasó varias décadas tratando de llevar a la pantalla la historia de Frankenstein, hasta que finalmente pudo hacerlo realidad de la mano de Netflix. La historia que narra la película es la ya conocida del doctor Víctor Frankenstein, y su obsesión por empujar y desafiar los límites de la ciencia y la medicina para crear vida después de la muerte.

El elenco está encabezado por Oscar Isaac como Victor Frankenstein, Jacob Elordi como la Criatura, y Mia Goth como Elizabeth Harlander.

Por qué verla: Guillermo del Toro no solo cuenta la historia de Frankenstein y la criatura, sino que explora el complejo vínculo que se genera entre creador y creación, entre humanidad, la crueldad y la bondad. Una propuesta que deslumbra al encontrar belleza en lo diferente, una puesta en escena cautivante y grandes actuaciones de su elenco.

Muerte por un rayo | Netflix

muerte por un rayo 3 La nueva miniserie de Netflix cuenta con 4 episodios. Netflix

Tras el éxito obtenido con Game of Thrones, los creadores de la ficción han decidido probar suerte en otros terrenos. Ya incursionaron en la ciencia ficción con El problema de los tres cuerpos, y ahora en el drama político e histórico de la mano de Muerte por un rayo, la nueva miniserie de Netflix que retrata uno de los momentos más trágicos (y poco conocidos) de la historia de Estados Unidos.

Ambientada en la década de 1850, la serie se adentra en la historia del vigésimo presidente de Estados Unidos, James A. Garfield, y su asesinato en manos Charles Guiteau, un hombre obsesionado con él que llevó su fanatismo demasiado lejos.

El elenco cuenta con las actuaciones de Michael Shannon como James A. Garfield y Matthew Macfadyen como Charles Guiteau, junto a Nick Offerman, Shea Whigham y Betty Gilpin.

Por qué verla: lejos de ser un drama histórico convencional, la serie adopta un tono más íntimo sobre dos hombres marcadamente opuestos. Garfield, quien nunca buscó el poder, y Guiteau, obsesionado con las altas esferas del gobierno. Una propuesta de 4 episodios que engancha de principio a fin.

Los cuatro fantásticos: Primeros pasos | Disney+

los cuatro fantasticos primeros pasos 02 Pedro Pascal y Vanessa Kirby en Los cuatro fantásticos: Primeros pasos. Marvel Studios

Este año Marvel Studios lanzó tres propuestas: la olvidable Capitán América: un nuevo mundo, Thunderbolts y Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos. Fue esta última la que se llevó los elogios de la crítica, especialmente por ser la versión definitiva de la familia de héroes, que ya había tenido algunas versiones en el pasado, no del todo exitosas.

Con un reparto de primera liderado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, la cinta dirigida por Matt Shakman, introduce a la familia de héroes en una versión retrofuturista de la ciudad de Nueva York de los años 60. En este mundo, Reed Richards, Sue y Johnny Storm y Ben Grimm, ya son los conocidos Cuatro Fantásticos y son conocidos como los protectores de la Tierra. Ahora deberán hacer frente a Galactus, un ser devorador de mundos que amenaza con destruirlo todo a su paso.

Por qué verla: la película tiene un tono distinto a cualquier otra película de superhéroes, que destaca por su genial apuesta visual y la química entre sus protagonistas. Además, los fanáticos de Marvel saben que el estudio no da puntada sin hilo, preparando el terreno para lo que vendrá.

Código negro | HBO Max

black bag.png Michael Fassbender interpreta a George Woodhouse. Universal Pictures

El director Steven Soderbergh, conocido por películas como Sexo, mentiras y video, Traffic y la trilogía de La gran estafa, dirige este thriller de espionaje con guion de David Koepp (Jurassic Park, Misión imposible), y con un reparto liderado por Michael Fassbender, Cate Blanchett y Pierce Brosnan.

La trama gira en torno al agente de inteligencia George Woodhouse, quien recibe una llamada de su perior para investigar la filtración de un programa informático ultrasecreto llamado Severus. Entre los sospechosos figura el nombre de su esposa Kathryn, quien también es oficial de inteligencia. Ahora deberá embarcarse en una misión para encontrar al traidor, y decidir si se la jugará por su patria o salvará su matrimonio.

Por qué verla: la película se aleja de la fórmula del típico thriller de espías. Soderbergh apuesta por una historia elegante y sofisticada que se cuece a fuego lento, y que se apoya más en el desarrollo de sus personajes y en las relaciones de pareja, que en las implicancias políticas. Una propuesta sobria, atrapante y distinta para ver HBO Max.