Desde el thriller de espionaje Zeta hasta la curiosa adaptación mexicana de The Office, repasamos el calendario completo de lanzamientos para que renueves tu lista.

Amazon Prime Video ya tiene las cartas sobre la mesa para este mes de marzo, y el catálogo aterriza cargado de grandes producciones, regresos muy esperados y propuestas para todos los gustos.

Entre las joyas internacionales más comentadas, destacan el debut de Nicole Kidman en Scarpetta y la llegada de El joven Sherlock, pero la plataforma también hizo un lugar muy especial para el talento nacional con el estreno de la serie Amor animal (dirigida por Sebastián Ortega) y el crudo documental histórico Traslados.

Películas Embed - Amazon Prime Video pisa fuerte en marzo y trae los mejores estrenos: películas y series que son imperdibles El plato fuerte del mes en materia de largometrajes es indudablemente Zeta (20 de marzo). Se trata de un intenso thriller de acción español en donde, tras el asesinato sincronizado de cuatro antiguos agentes de inteligencia, el CNI debe reabrir los archivos de una vieja operación encubierta en Colombia. Para encontrar al único sobreviviente antes que los asesinos, enviarán a su operativa más letal, quien se topará con secretos de Estado y peligrosas alianzas.

Por el lado nacional, destaca la incorporación del aclamado documental Traslados (6 de marzo), dirigido por Nicolás Gil Lavedra.

5 de marzo: El quarterback y yo

6 de marzo: Traslados

9 de marzo: Drácula (2025)

15 de marzo: The Assessment. Un thriller psicológico internacional donde una pareja enfrenta una evaluación extrema para poder tener un hijo.

20 de marzo: Zeta

27 de marzo: 200% Wolf Series Embed - Amazon Prime Video pisa fuerte en marzo y trae los mejores estrenos: películas y series que son imperdibles La grilla de series es la gran protagonista de marzo. Por un lado, la ficción nacional pisa fuerte con Amor animal (20 de marzo), protagonizada por Franco Masini y Valentina Zenere, que narra el choque de mundos entre una artista de trap de origen humilde y un joven de clase alta.