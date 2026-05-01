Cris Morena confesó que sus lanzamientos están conectados con Romina Yan y su nieta Mila: el doloroso recuerdo

El lanzamiento de la segunda temporada de Margarita en el canal de streaming Olga trascendió lo estrictamente profesional para convertirse en un testimonio de resiliencia. Cris Morena , la mente detrás de los éxitos más grandes de la televisión argentina, protagonizó un momento de profunda sensibilidad al referirse a las ausencias que marcaron su vida: su hija, Romina Yan, fallecida en 2010, y su nieta Mila, quien partió en 2018 a los siete años.

En diálogo con Paula Chaves durante el especial Hay un cuento, la productora explicó que la elección del día 28 para este evento no fue azarosa. Para Cris, esta cifra funciona como un puente espiritual.

Durante el evento en Olga, la productora se mostró visiblemente emocionada al recordar a Romina Yan y a su nieta Mila.

"Es un día importantísimo y lo estamos festejando Ro y Mila con ustedes", expresó conmovida. La creadora detalló que, aunque estas fechas están inevitablemente asociadas al duelo y a recuerdos dolorosos, ella elige transformarlas en una celebración de presencia constante, sintiendo que ambas la acompañan en cada paso de su carrera.

mila yankelevich cris morena La creadora de "Margarita" utilizó la simbología del infinito para explicar cómo procesa el duelo y la esperanza del reencuentro. X

Lo que más impactó a los presentes fue la reflexión de la productora sobre la simbología numérica. Según su visión, el número ocho representa el infinito, pero el dos, al ser cerrado visualmente, también se convierte en otro símbolo de continuidad sin fin. "Son dos infinitos con las cuales me voy a encontrar", manifestó Cris Morena, proyectando una reunión futura en una dimensión que escapa a lo terrenal.

romina yan 2 Paula Chaves acompañó a la productora en un momento de gran vulnerabilidad durante la transmisión especial del programa. Archivo MDZ

Cris admitió que no fue una jornada sencilla y que debió esforzarse para mostrarse feliz frente a las cámaras, impulsada por la convicción de que su hija y su nieta la observaban desde algún lugar del universo. "Nos encontraremos en este infinito eterno y volveremos a algún planeta por ahí", remató, dejando una frase que combina el dolor de la pérdida con una esperanza casi astronómica.

Ante un auditorio en silencio, la productora cerró su mensaje asegurando que la música seguirá siendo el lenguaje con el que mantiene vivo el vínculo con sus seres queridos, más allá de cualquier frontera física.