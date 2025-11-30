Cris Morena visitó Mendoza y compartió las fotos en sus redes sociales

La actriz decidió armar las valijas y visitar la provincia. En esta nota te contamos el motivo de su viaje.

Cris Morena se encuentra pasando uno de los momentos más difíciles a nivel familiar, luego de lo que fue la triste muerte de Mila Yankelevich, su nieta. En medio de todo esto, también se conoció que fue víctima de acoso durante años.

Sin embargo, la madre de Romina Yan decidió armar las valijas y viajar a la provincia de Mendoza, algo que sorprendió a los mendocinos. Esto se dio en el marco de la carrera que disputó su nieto Valentín Yankelevich en el TC2000 en el Autódromo Ciudad de San Martín.

Cris compartió hermosas postales en la zona de boxes junto a su nieto y de fondo se encontraba el auto con el que compitió este año Valentín: "Con Valentín en Mendoza. A full por correr TC2000. ¡¡¡Vamos, nietito lindo!!!".

Cris Morena visitó Mendoza y compartió fotos en redes sociales Captura de pantalla 2025-11-30 124455 Cris Morena junto a su nieto en Mendoza. Foto: Instagram / @bycrismorena. Rápidamente los seguidores no dudaron en comentar el posteo: "Bienvenidos a Mendoza", "Feliz estadía en Mendoza, Cris y Valentín", "Hermoso el nieto y la abuela juntos", fueron algunos mensajes que expresaron las personas.