Valentín Yankelevich rompió el silencio sobre la dura situación de acoso que vivió Cris Morena: "No la pasó bien"

Valentín Yankelevich, nieto de la icónica productora Cris Morena, habló por primera vez en televisión sobre el acoso que sufre la artista.

El entorno familiar de la productora Cris Morena se encuentra movilizado tras conocerse la denuncia por el acoso sistemático que sufre la creadora de Jugate Conmigo por parte de un hombre de 51 años desde hace al menos cinco años. En medio de este delicado panorama, su nieto, Valentín Yankelevich, rompió el silencio para revelar el estado anímico de su abuela.

Valentino Yankelevich tiene 21 años Foto: Archivo Valentín Yankelevich, el nieto de Cris Morena que rompió el silencio sobre el acoso que sufre su abuela. Archivo MDZ "Viene hace bastante": Valentín Yankelevich sobre el acoso a su abuela Entrevistado por Desayuno Americano, el joven Yankelevich reveló que el hostigamiento por parte de Leandro Lo Giudice no es una novedad para ellos: "Esto viene hace bastante, no es una novedad para nosotros. No es que la vengo acompañando hace una semana, lo hacemos hace bastante tiempo".

_cris morena triste (1) El joven reveló que el hostigamiento "viene hace bastante" y que su abuela "lo sufrió mucho". Captura de pantalla TV La gravedad del caso quedó expuesta cuando la justicia investigó al hombre y encontró en su habitación mapas, notas y múltiples collages de la artista, por lo que se ordenó una restricción perimetral y una tobillera electrónica para garantizar la distancia de la exesposa de Gustavo Yankelevich.

Valentín Yankelevich reveló cómo está su abuela tras la denuncia de acoso. Valentín detalló que la familia le brinda apoyo constante: "Le damos contención. No la pasó bien, pero ella siempre se apoyó en nosotros". Si bien se mostró optimista por las medidas tomadas, reconoció que el miedo es una sensación que persiste: "creería que está todo resuelto, pero el miedo que ella llegó a sentir o puede seguir sintiendo lo vamos a mantener con la familia".