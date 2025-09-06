¿Susana Giménez en El eternauta? La diva fue vista en las locaciones donde se filmó la serie

Susana Giménez fue vista en la previa de una grabación en los mismos estudios de El Eternauta, la serie de Ricardo Darín.

Es una de las divas más grandes de la televisión argentina, y a sus 80 años, Susana Giménez sigue demostrando que su estrella no se apaga. Luego de sus fuertes declaraciones contra Graciela Alfano y su reciente viaje a Turquía junto a Marley, la conductora suma un nuevo proyecto a su ajetreada agenda.

susana gimenez (1) Susana en los estudios de El Eternauta. Primicias Ya

Los rumores de su regreso a la televisión no cesan, pero, mientras tanto, Susana Giménez se ha volcado al mundo de la publicidad. La diva fue vista en la zona de La Boca, específicamente en los estudios Cacodelphia, los mismos donde se grabó gran parte de la serie El Eternauta, protagonizada por su ex pareja y gran amigo, Ricardo Darín. La elección de Susana Giménez para protagonizar la publicidad de una gaseosa demuestra que, a pesar de sus 80 años, su figura sigue siendo sinónimo de éxito y de convocatoria.

La presencia de Susana no pasó desapercibida. La diva llegó a los estudios con un atuendo sobrio, pero elegante: camisa y pantalón negros, combinados con un tapado de piel marrón oscuro. Completó el outfit con botas y un bolso de cuero, también en color negro, demostrando que su estilo sigue intacto a pesar de los años.