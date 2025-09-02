"Mientras viva": el grito de Susana Giménez contra Graciela Alfano que paralizó a todos en el Teatro Colón

La diva del teléfono, Susana Giménez, tuvo una reacción inesperada al ser consultada por las declaraciones de Graciela Alfano. Qué dijo.

La pelea entre Susana y Graciela escaló tras una polémica declaración sobre el hermano de la conductora. / Captura TV

El glamour y la solemnidad de la celebración de los 80 años de Clarín en el Teatro Colón se vieron interrumpidos por un momento de alta tensión. Susana Giménez, una de las invitadas de honor, reaccionó de forma inesperada cuando un notero le consultó por la guerra mediática con Graciela Alfano.

La noche prometía ser una fiesta de la cultura y la alta sociedad, con figuras de la farándula y la política presentes en un escenario de lujo. Sin embargo, para Susana Giménez, el glamour del Teatro Colón se desvaneció en un instante. El motivo, una vez más, fue el enfrentamiento con su histórica rival, Graciela Alfano, una guerra de divas que parece no tener fin.

susana gimenez (1) La diva estalló de furia cuando le consultaron por las declaraciones de Graciela Alfano. Captura LAM

El nuevo capítulo de este escándalo se desató cuando Graciela Alfano habló de la trágica muerte del hermano de Susana, quien sufría una enfermedad mental y se suicidó. En una polémica declaración, Alfano acusó a Giménez de haberlo abandonado, un golpe bajo que reavivó una disputa que había comenzado con una escandalosa pelea por un tapado de piel.

La explosión de Susana Giménez contra Graciela Alfano A la salida del Colón, la diva fue abordada por el periodista Santiago Riva Roy, del programa de Ángel de Brito. "Le vas a hacer juicio a Alfano por las barbaridades que dijo", preguntó el notero, sin saber que su pregunta desataría la furia de la conductora. Susana, mientras se subía a su auto, respondió: "Pero, ¡termínenla! No la voy a nombrar nunca más mientras viva".