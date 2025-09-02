Una presentación que había sido celebrada por el público y el jurado terminó convertida en foco de controversia: durante su performance de Fuego contra fuego (Ricky Martin) en la gala de La Voz Argentina , varios usuarios señalaron un supuesto playback por la desincronía entre la posición del micrófono y la voz escuchada.

El video se viralizó en X y TikTok, la teoría se multiplicó entre los internautas, pero la producción del ciclo aseguró que fue un error de sonido y que la interpretación fue en vivo.

Denuncian playback en La Voz Argentina con uno de los favoritos del reality: el video que expuso a Telefe

En la gala de los shows en vivo bajo la modalidad “Todos contra todos”, Valentino Rossi del Team Lali , interpretó Fuego contra fuego y fue elegido por la jurado como uno de los tres que avanzaron directamente.

Pero, poco después de la emisión, circuló un clip en redes en el que, según varios usuarios, la mano de Valentino con el micrófono aparece por debajo de la boca mientras se escucha su voz con normalidad. Esa aparente falta de sincronía despertó la sospecha de que la voz podría ser una pista pregrabada.

El fragmento se viralizó: usuarios de X y TikTok lo compartieron con comentarios indignados y teorías sobre supuestos atajos de la producción. Los hilos más activos exigían explicaciones y acusaban a Telefe de engañar a la audiencia. Al mismo tiempo, fans y cuentas de reacción defendieron a Valentino señalando su historial de audiciones impecables y su estilo vocal.

Qué dijo la producción y el participante

Embed - Denuncian playback en La Voz Argentina con uno de los favoritos del reality: el video que expuso a Telefe

Frente al ruido en redes, la producción del programa, según consignaron medios, aclaró que no hubo reproducción previa de la voz. Se trató de un error de sonido y ecualización durante la emisión y la interpretación de Valentino fue en vivo. Por su parte, el participante habló de lo ocurrido:

"Chicos muchos están hablando del momento en donde arranco a cantar y no tenía el micrófono. Se desfasó el audio de la imagen, ¿En serio se piensan que se podría hacer playback en un formato como La Voz Argentina?".