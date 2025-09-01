La Voz Argentina 2025 llega con Los Rounds: de qué se trata la quinta etapa del reality

Este lunes inicia una nueva fase en la competencia. Enterate de qué se trata y las modificaciones de Telefe para el mes de la primavera.

Una nueva parte comienza y falta poco para la final. Créditos: Instagram / lavozargentina

Este domingo 31 de agosto se definieron los últimos clasificados y el público eligió al ganador del repechaje: Leandro Colman. Con eso cerrado, desde el lunes 1 de septiembre arranca la quinta etapa del programa: Los Rounds, que se emitirán en vivo.

En los Rounds todos se enfrentan entre sí y cada gala tendrá su propia instancia de comparación. Los coaches podrán salvar sólo a 4 de sus participantes; el resto será evaluado por el resto de los jurados mediante un sistema de puntaje y quien acumule menos puntos quedará eliminado. Además, el público seguirá participando con su voto para definir quiénes avanzan.

Nuevas estrategias de Telefe Embed - Leandro Colman interpretó Ángel en busca de regresar a la competencia

Ante una caída en el rating, el ciclo promedió números bajos en las últimas galas, Telefe decidió reforzar la programación: a partir del 1 de septiembre se emitirá La Previa de La Voz a las 21:30, un segmento con material detrás de escena y contenido exclusivo que irá antes de la gala principal para “calentar la pantalla”. La medida responde a la necesidad de recuperar audiencia en prime time.

Si querés participar y votar: Telefe y la producción informan que el voto del público puede hacerse por SMS, la web oficial (LaVozArg.ar) o escaneando el QR que aparece en pantalla; también hay opciones de voto por pago según la vía elegida.