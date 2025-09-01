La Voz Argentina 2025 llega con Los Rounds: de qué se trata la quinta etapa del reality
Este lunes inicia una nueva fase en la competencia. Enterate de qué se trata y las modificaciones de Telefe para el mes de la primavera.
Este domingo 31 de agosto se definieron los últimos clasificados y el público eligió al ganador del repechaje: Leandro Colman. Con eso cerrado, desde el lunes 1 de septiembre arranca la quinta etapa del programa: Los Rounds, que se emitirán en vivo.
En los Rounds todos se enfrentan entre sí y cada gala tendrá su propia instancia de comparación. Los coaches podrán salvar sólo a 4 de sus participantes; el resto será evaluado por el resto de los jurados mediante un sistema de puntaje y quien acumule menos puntos quedará eliminado. Además, el público seguirá participando con su voto para definir quiénes avanzan.
Nuevas estrategias de Telefe
Ante una caída en el rating, el ciclo promedió números bajos en las últimas galas, Telefe decidió reforzar la programación: a partir del 1 de septiembre se emitirá La Previa de La Voz a las 21:30, un segmento con material detrás de escena y contenido exclusivo que irá antes de la gala principal para “calentar la pantalla”. La medida responde a la necesidad de recuperar audiencia en prime time.
Si querés participar y votar: Telefe y la producción informan que el voto del público puede hacerse por SMS, la web oficial (LaVozArg.ar) o escaneando el QR que aparece en pantalla; también hay opciones de voto por pago según la vía elegida.
¿Cómo quedaron los equipos?
Luego de culminar los Playoffs, cada equipo quedó con ocho participantes, exceptuando el equipo Miranda!, quienes albergaron a Leandro Colman en su segunda vuelta.
Team Lali
-
Elegidos por Lali (coach): Valentino Rossi; Jaime Muñoz; Lola Kajt; Alan Lez; Rafael Morcillo.
Elegidos por el público: Nicolás Armayor; Giuliana Piccioni; Iara Lombardi.
Team Miranda!
-
Elegidos por Miranda! (coaches — Ale Sergi y Juliana Gattas): Joaquín Martínez; Thomás (Tomás) Guzmán; Josué Cordero; Sofía Verna; Pablo Cuello.
Elegidos por el público: Emiliano Villagra; Eugenia Rodríguez; Aimel Sali.
- Reincorporación (El Regreso): Leandro Colman ganó el repechaje y se sumó al Team Miranda!.
Team Luck Ra
Elegidos por Luck Ra (coach): Thomas Dantas; Nathalie Aponte; Lucas Barros; Emma Roach; Federico Mestre.
Elegidos por el público: Nicolás Behringer; Enrique y Tomás Olmos (duo); Eduardo Desimone.
Team Soledad
-
Elegidos por Soledad (coach): Milagros Amud; Violeta Lemo; Milena Salamanca; Mía Frankel; Luis González.
Elegidos por el público: Mauricio Tarantola & Agustín Carletti (duo); Valentina Otero; Gustavo Rosales.