La Voz Argentina 2025: cuándo será la final del reality y todo lo que hay que saber

Los favoritos comienzan a perfilarse para el gran cierre y el programa que conquista los hogares se acerca a su culminación: todo a saber.

La Voz Argentina ya ingresó en la etapa de Playoffs y acelera hacia su desenlace. Con los equipos prontos a quedarse con solo ocho participantes, la competencia avanza y los ganadores se perfilan. Pero, ¿cuánto tiempo más le queda a la competencia?.

Con el inicio de los Playoffs arranca la recta final del certamen. Esta instancia reúne a los concursantes que superaron las Batallas y los Knockouts y funciona como paso previo a los shows en vivo, donde el público tendrá la última palabra.

Cómo son los Playoffs: las reglas clave image Playoffs. Créditos: Instagram / lavozargentina En cada emisión de Playoffs se presentan 11 participantes de un mismo equipo, y cada uno interpreta una canción. Tras las actuaciones, el coach salva a cinco integrantes de su equipo. De los seis restantes, tres pueden ser salvados por el voto del público; quienes no obtengan ese apoyo quedan eliminados.

Para acompañar a los coaches en esta instancia y potenciar los ensayos, la producción incorporó figuras de peso: Juanes con Soledad Pastorutti; Tiago PZK con Miranda!; La K’onga con Luck Ra; y Joaquín Levinton con Lali Espósito.

Qué sigue: shows en vivo, semifinales y final image Los couches de La Voz Argentina. Créditos: Instagram / lavozargentina Una vez concluida la etapa de Playoffs, el certamen pasa a los shows en vivo, en los cuales el público vota por sus favoritos. Los más votados avanzan a semifinales y, finalmente, a la gran final, donde se elegirá al ganador de la temporada. La producción estima que ese desenlace tendrá lugar en octubre, pero la fecha definitiva será anunciada cuando se ajuste la grilla frente a las transmisiones deportivas.