Susana Giménez furiosa con su nieta por un motivo que llamó poderosamente la atención

Luego de que revelaran que Lucía Celasco inició un romance con un famoso jugador de Boca, se conoció que a Susana Giménez no le gustó para nada la noticia.

Pepe Ochoa contó en LAM (América TV) esta semana, que Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, habría iniciado un noviazgo con el futbolista de Boca Juniors Nicolás Figal. Esta noticia habría generado un visible malestar la diva de la televisión.

La reacción de la conductora de Telefe ante la noticia no fue positiva. Un cronista de A la tarde (América TV) afirmó al respecto: "Voy a contar la verdad de la relación, ella ya tiene una intuición, ya hizo averiguaciones y en el entorno dicen que la noticia no cayó muy bien". Inmediatamente después, añadió: "El cuento que le llegó a Susana es que se habían conocido hace dos semanas con una celestina que le mostró una foto, y ahí empezó el contacto".

La versión sobre el origen de este vínculo parece ser distinta a la que manejaba la familia. La misma fuente periodística no titubeó en precisar: "A Susana le llegó el chimento, pero el primer encuentro no fue en junio, fue en el verano mientras él estaba tiroteando con 2". Para luego complementar: "Le preguntaron a Susana y ella mandó a su entorno a averiguar más de este chico, por qué esta pareja tiene algo en común, les gusta estar escondidos". Se supo que, por el momento, la celebridad elige mantenerse al margen de cualquier declaración, aunque ya le habría dado un consejo a su nieta: "Por ahora no quiere omitir opinión, pero le dice 'no te apresures nena, anda despacito'".

Cómo reaccionó Susana Giménez ante la noticia del noviazgo de su nieta El enojo de Susana Giménez con su nieta El enojo de Susana Giménez con su nieta Lucía Celasco. Video: A la tarde (América TV) Respecto a la pareja, se indicó que la conexión entre ambos no sería reciente. Tras conocerse una polémica previa del deportista, quien habría utilizado la tarjeta de su anterior novia para costear viajes de otras parejas, Ochoa reveló que este affaire lleva cierto tiempo desarrollándose: "Un romance que viene hace 2 meses o 3, y ayer van a un bar muy conocido". Además, describió su metodología para evitar ser vistos: "Estuvieron juntos, él tiene este mecanismo en donde llega primero y después llega ella, se sientan en una mesa a los besos y se retiran juntos".