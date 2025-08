¿De quién se trata? Susana Giménez le reveló a Marley quién era la verdadera dueña del tapado y destrozó a Graciela Alfano

"Ella estaba haciendo una foto (María Julia), yo pasé y Dubini me dijo 'me prestás el tapado para que haga otra foto' y le dije si bárbaro, se lo di", comenzó contando Susana en el programa de Marley. También subrayó que en ese momento estaba junto a Graciela Borges y que Alfano no se encontraba en el lugar.

Sin embargo, Susana, en broma, lanzó: "La verdad es que ahora estoy confundida, no sé de quién era el tapado y además fue hace 40 años". En otra parte de la charla, la diva le tiró un palito a Graciela Alfano que no pasó desapercibido.

Susana (2) Susana Giménez habló de todo con Marley. Foto: captura de video/ Telefe.

"Ella no estaba, no sé por qué dijo que el tapado era de ella, ahí empezó el lío. No voy a soportar, que diga que el tapado es de ella cuando no estaba, que lo mandó por correo...". En la parte final, Marley le preguntó si se amigaron con Alfano y la respuesta de Susana fue letal: "No, jamás fuimos amigas ni lo seremos".