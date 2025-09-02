El revés de C5N que complica a TN, mientras A24 da pelea y LN+ cae en picada

En medio de la tensa coyuntura que atraviesa el país, los canales de noticias se sacan chispas en el rating, y en la franja horaria de la tarde hay un claro ganador.

Desde hace poco más de una semana, C5N viene arrasando en el rating, complicando en una extensa franja horaria al canal de noticias líder en audiencia, TN. En un escenario signado por una polarización ideológica que escala día a día, las mediciones de LN+ acusan un llamativo desplome, mientras A24 da pelea con buenos resultados en el competitvo segmento de la tarde.

Este martes por ejemplo, según el reporte de Kantar Ibope que compartió la cuenta de X @rating_politico, C5N ganó la franja de las 14 con De una cosechando 2.7 puntos de rating, seguido de TN en el mismo horario con Nuestra tarde marcando 2.1, y poco más abajo quedó Último momento en Crónica TV con 1.7 y Arranca la tarde en A24 con 1.1. En tanto que LN+ se ubicó quinto en la tabla con apenas 0.8 para +Data.

Un par de horas después, también según el reporte oficial de Kantar Ibope, la cuenta @RealTimeRating detalló que a las 16:30 siguió dominando C5N, esta vez con Argenzuela conquistando 4.8 puntos de rating, medición con la que se impuso ampliamente sobre las restantes señales de noticias. En ese momento, Hora crítica quedó en el segundo puesto con 1.2 por la pantalla de A24, mientras que la tercera ubicación fue para Hablemos de esto con 1.1 por TN, y la cuarta posición fue para Duro de callar con 1.0 por Crónica TV. Una vez más, LN+ quedó en el quinto escalón con +Info alcanzando la magra medición de 0.5.

