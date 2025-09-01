Jorge Rial sorprendió con un doble batacazo tras quedar en la mira del Gobierno

Jorge Rial quedó este lunes en el ojo de la tormenta luego de que trascendiera la noticia de una orden de allanamiento a su domicilio, tema sobre el cual el conductor se explayó tanto en su programa de C5N, como en uno de los ciclos que integra en Carnaval Stream. Sin embargo, sobre la tarde llegó la palabra del Gobierno a través la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien negó en una entrevista en A24 que se haya solicitado tal medida respecto al periodista.

El revuelo también alcanzó a Mauro Federico, quien fue el primer comunicador que difundió los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que los nombres de Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem quedaron salpicados en un presunto delito de coimas.

De manera simultánea, una decisión judicial determinó la prohibición de seguir difundiendo los audios de la hermana del Presidente, por considerar que se trataría de un caso de espionaje ilegal trazado en plena Casa Rosada.

En este contexto, Jorge Rial dio un doble batacazo en el rating , en la tarde en C5N y en la noche a través de Carnaval Stream. Desde ambos espacios, el conductor cargó contra el Gobierno , acusando al oficialismo de una violación a la libertad de prensa y expresión.

Durante la transmisión de este lunes de Argenzuela (C5N) entre las 16 y las 18, el programa de Rial tuvo picos de 5.1 puntos de rating, superando ampliamente a sus competidores de las restantes señales de noticias de la misma franja horaria, y también imponiéndose sobre las propuestas de canales de aire como América TV, El Nueve y El Trece durante tal segmento.

Horas después, Cónclave (Carnaval Stream) también le dio a Jorge Rial un arrollador batacazo de audiencia. En compañía de Fabián Doman, Viviana Canosa, Alejandro Fantino y Mauro Federico; el ciclo comenzó poco después de las 20 con 15.000 personas que le dejó de piso el debut de El bulo de Vivi, el envío que estrenó este lunes Canosa. Con el correr de los minutos, la transmisión trepó a 40.000 views en vivo, llegando más tarde a un techo de 54.000 durante la segunda hora de emisión.