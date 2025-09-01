Patricia Bullrich le contestó a Jorge Rial tras la denuncia del Gobierno y lo tildó de "operador"

Bullrich denunció espionaje ilegal en la Casa Rosada, habló de “sistema perverso” y apuntó contra Rial y Federico como “operadores” sin ética periodística.

Patricia Bullrich aseguró que hay una operación de inteligencia en contra del Gobierno y disparó contra Rial.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció este lunes que en la Casa Rosada “hubo un espionaje ilegal armado con el objetivo de generar una desestabilización” y advirtió que el Gobierno considera que se trata de “una violación de la ley de inteligencia”.

“Estamos pidiendo la construcción de la prueba”, subrayó la funcionaria, y al referirse a Jorge Rial y Mauro Federico expresó: “No son periodistas, el periodista tiene otra construcción, hace años que hablo con periodistas y que defiendo la libertad de prensa”. En ese sentido, los definió como “operadores” y sostuvo que “la ética profesional tiene que ver con ser periodista”.

Patricia Bullrich cruzó a Jorge Rial

En cuanto a los audios vinculados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Bullrich remarcó que las grabaciones se realizaron “en el corazón del Poder Ejecutivo” y cuestionó el método utilizado para obtenerlas: “El sistema ilegal por medio del cual se captó esas grabaciones es absolutamente perverso, genera una crisis de certeza, de miedo”.

Patricia Bullrich aseguró que hubo espionaje ilegal en la Rosada “Estamos seguros que en la Casa Rosada hubo un espionaje ilegal armado con el objetivo de generar una desestabilización”, reiteró en la entrevista con Pablo Rossi en A24, en relación también al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.