"Fuerza Piedra": Patricia Bullrich lanzó un explosivo video de campaña contra Fuerza Patria

Tras los violentos episodios que se desataron en los últimos actos de campaña de La Libertad Avanza, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich . En un fuerte video de campaña, culpó al kirchnerismo y rebautizó al frente Fuerza Patria .

De cara a las elecciones legislativas provinciales, la candidata a senadora nacional publicó un spot que recopila imágenes del reciente acto en Lomas de Zamora, donde los vecinos agredieron a Javier Milei, y otras escenas donde los manifestantes arrojan piedras.

“A los de Fuerza Piedra les decimos, las ideas no se matan. El 7 de septiembre, Kirchnerismo Nunca Más”, lanzó Bullrich.

En la tarde del miércoles, Javier Milei y su tropa sintieron la bronca de los vecinos del Conurbano cuando en una caravana electoral por Lomas de Zamora los vecinos comenzaron a tirarle piedras y otros proyectiles. Junto al presidente se encontraban el diputado nacional José Luis Espert, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el armador provincial Sebastián Pareja, entre otros dirigentes.

Luego que el Gobierno nacional iniciara acciones penales por lo sucedido ayer, una situación similar se desarrolló este jueves en Corrientes, en el marco del cierre de campaña por las elecciones del próximo domingo en la provincia.

Incidentes en la caminata de Karina Milei Incidentes en la caminata de Karina Milei. Captura de video.

En esta oportunidad Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem sufrieron nuevos ataques mientras caminaban por la capital correntina, hasta que comenzaron a recibir insultos y empujones, lo que motivó que fueran evacuados por sus custodios.

Tras retirarlos del lugar, al igual que en Lomas de Zamora, fueron transportados en los vehículos oficiales y se canceló la actividad.

Las expresiones violentas contra el Gobierno nacional se dan en medio del escándalo por las presuntas coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), conocidas a raíz de la filtración de audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

los ataques sufridos ayer por parte del presidente Javier Milei y su comitiva, en el marco de la “caravana libertaria” que se desarrollaba en Lomas de Zamora.