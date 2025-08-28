El detrás del ataque a Karina Milei y Martín Menem en Corrientes

Fue en el cierre de campaña de La Libertad Avanza con miras a las elecciones provinciales de este domingo.

La ciudad capital de Corrientes fue testigo de un tenso cierre de campaña para las elecciones provinciales del domingo próximo oportunidad en que se elegirá al gobernador, vicegobernador, senadores y diputados provinciales, intendentes y concejales. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegaron para acompañar en el cierre de campaña al candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón. Sin embargo, lo que se esperaba fuera una caminata por el centro de la capital de Corrientes se convirtió en un escenario de incidentes que obligó a los funcionarios nacionales a retirarse prematuramente.

Los funcionarios estaban en la capital de la vecina provincia cerrando la campaña de cara a las elecciones de este domingo. Hubo repudios y los militantes de La Libertad Avanza agredieron a periodistas que intentaban lograr una declaración de la Secretaria General de la Presidencia.

Desde el inicio de la caminata hubo tensión. Un grupo de manifestantes identificados con el peronismo local se hizo presente con carteles y banderas, listos para confrontar a los funcionarios nacionales libertarios.

Los conflictos en Corrientes con los dirigentes de La Libertad Avanza El cruce de insultos y empujones escaló rápidamente a una trifulca que requirió la intervención policial, culminando con la detención de un agresor. Ante el caos, Karina Milei, junto a Martín Menem, se vieron forzados a subirse a una camioneta para abandonar el lugar.

En medio del tumulto, un equipo del canal A24 denunció haber sido agredido por personal de seguridad de la comitiva. Se trata de la cronista Cecilia Conesa y su camarógrafo. La periodista relató al aire que los empujones iniciales de los custodios evolucionaron a agresiones físicas, incluyendo forcejeos y patadas. La situación generó indignación, ya que los propios militantes de La Libertad Avanza se quejaron de la violencia de sus oponentes, mientras sus propios custodios atacaban a la prensa. "La Libertad Avanza está agrediendo, lo sueltan", exclamó la cronista, denunciando la hipocresía en medio del caos.