Javier Milei y una defensa a ultranza a Karina: "El Jefe en su prime"
El presidente habló por primera vez sobre la figura de la secretaria General de Presidencia, quien está envuelta en el escándalo de la Andis.
En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a su hermana, Karina Milei.
A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario escribió en mayúsculas: “NO PODRÁN ENGAÑAR DE NINGÚN MODO A LOS ARGENTINOS DE BIEN. EL JEFE EN SU PRIME. Fin”, ratificando así su apoyo en el marco de la polémica.
Te Podría Interesar
Noticia en desarrollo...