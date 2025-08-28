Presenta:

Javier Milei y una defensa a ultranza a Karina: "El Jefe en su prime"

El presidente habló por primera vez sobre la figura de la secretaria General de Presidencia, quien está envuelta en el escándalo de la Andis.

Javier Milei y Karina Milei en Junín 08-25
En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a su hermana, Karina Milei.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario escribió en mayúsculas: “NO PODRÁN ENGAÑAR DE NINGÚN MODO A LOS ARGENTINOS DE BIEN. EL JEFE EN SU PRIME. Fin”, ratificando así su apoyo en el marco de la polémica.

Noticia en desarrollo...

