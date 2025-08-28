"Intento de magnicidio": el oficialismo apuntó contra el kirchnerismo por los piedrazos a Javier Milei

El armador político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires , Sebastián Pareja , se refirió al ataque sufrido por la caravana presidencial de Javier Milei en Lomas de Zamora y lo calificó como un " intento de magnicidio ". En sus declaraciones, apuntó directamente contra el kirchnerismo, al que responsabilizó por el episodio de violencia.

"Lo que pasó con la caravana de Javier Milei no fue un hecho aislado, fue un intento de magnicidio claramente organizado por sectores del kirchnerismo ", afirmó Pareja en diálogo con Radio La Red. Además remarcó que el ataque se produjo en un distrito gobernado históricamente por el peronismo .

Según relató Pareja, la agresión estuvo cerca de provocar una tragedia: "La piedra pasó a 10 centímetros de la cabeza del presidente Javier Milei ". En esa línea, remarcó que el hecho no amedrentará al oficialismo: "El presidente no tiene miedo. Ninguno de nosotros tiene miedo".

Los hermanos Javier y Karina Milei junto con Sebastián Pareja, el armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El armador bonaerense expresó su repudio a lo ocurrido y sostuvo que la violencia política no tiene lugar en el país: "Es una vergüenza que pase esto en democracia". Además, responsabilizó de manera directa a la oposición: "Los que estaban ahí eran kirchneristas. No hay ninguna duda".

El episodio encendió la alarma en el Gobierno, que analiza medidas adicionales para reforzar la seguridad del presidente en futuros recorridos. El oficialismo, a través de la voz de Sebastián Pareja, insistió en que se trata de un hecho organizado y no de un incidente aislado.