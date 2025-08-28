La oposición activó la comisión por $LIBRA y los libertarios abandonaron la sesión

Tras cuatro meses de parálisis, la oposición puso en marcha la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $ LIBRA logró ponerse en marcha y eligió al diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro como presidente. La vicepresidencia debía quedar en manos del oficialismo, pero sus legisladores abandonaron la reunión y el cargo quedó vacante.

En la Sala 2 de Diputados, el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y la representante del PRO, Silvana Giudici, anunciaron que no reconocerán la validez de la comisión, confirmaron que pedirán su impugnación y se retiraron del recinto. La misma decisión tomaron los legisladores del MID, la UCR, Innovación Federal y Pablo Cervi (Liga del Interior). Solo Mariano Campero permaneció hasta el final del encuentro.

La ausencia del oficialismo y sus aliados evitó la aplicación de la resolución votada el 20 de agosto, que disponía que, en caso de empate entre propuestas, prevalecería aquella con más integrantes de cada bloque. Pese a haber estado presentes cuando se aprobó, los representantes de LLA insistieron con la nulidad del cuerpo.

Antes de retirarse, Bornoroni afirmó: “No avalamos todo lo que está sucediendo acá porque se está vulnerando la representación de las mayorías y las minorías”. Y agregó: “Lo vamos a impugnar porque el plazo aprobado para que esta comisión funcione ha quedado fenecido”, en alusión al reglamento original.

En esta línea, Giudici cuestionó la resolución: “Escribieron algo que todavía me cuesta entender”. También señaló que “como hubo empate, la comisión funcionó y trajeron expositores… entonces ¿quién hace trampa?”. Y disparó: “Acá se quiere mantener el circo para llegar a la elección y desde el punto de vista jurídico esto está mal”.

Tras el retiro de los bloques de LLA, PRO, MID, UCR, Innovación Federal y de Cervi, la diputada Mónica Frade propuso a Ferraro como presidente y la moción fue aprobada por unanimidad. Posteriormente, Unión por la Patria impulsó a Juan Marino como secretario, y su designación también fue avalada.

Cuándo se llevará a cabo la comisión por el caso $LIBRA

Finalmente, se resolvió que las reuniones de la comisión se realizarán los martes a las 16 horas, con el inicio fijado para el 2 de septiembre. Ferraro confirmó que ese día se pondrá en marcha la investigación sobre las responsabilidades del Poder Ejecutivo en la promoción del token difundido por Javier Milei el pasado 14 de febrero. El caso, además, ya cuenta con procesos judiciales en el país y en el exterior.