Se filtró el chat de Lilia Lemoine con Martín Menem en plena sesión: ligaron Marcela Pagano y Santiago Caputo

Tras el nuevo cruce entre las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano , una imagen dejó aún más al descubierto la fuerte ruptura entre los legisladores oficialistas. Minutos después del cruce, se filtró un chat entre la maquilladora de Javier Milei y el presidente de la Cámara, Martin Menem , criticando a su par y al asesor presidencial Santiago Caputo.

Las libertarias volvieron a tener un tenso intercambio durante la sesión donde Guillermo Francos brindó su informe de gestión. Es que, mientras Pagano tomaba la palabra, Lemoine se le paró al lado con el objetivo de fastidiarla.

Lemoine volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras una pelea con Pagano. Foto: Télam

La sesión en la Cámara de Diputados quedó enredada en medio de la exposición de Marcela Pagano, que preguntó si distintos funcionarios de la jefatura de Gabinete, como Víctor Hugo Armellino, actual subsecretario de Articulación Institucional de Asuntos Estratégicos, habían trabajado con Oscar Parrilli o José Luis Vila, en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Luego de que el presidente de Cámara baja, Martín Menem, le pidiera que se sentara, la diputada fue y se le paró al lado para seguir el hostigamiento. Mientras tanto, la libertaria Juliana Santillán, actuó en sintonía a Lemoine y le gritó a Pagano durante toda su exposición. "¿Cómo explicás dónde vivís?", la increpó en medio de su alocución.

El chat entre Lilia Lemoine y Martín Menem

La prueba de ello la mostró Jorge Rial este miércoles en “Argenzuela”, por C5N. Según informó, en el preciso momento en que Pagano intentaba intervenir en el recinto, Lemoine estaba chateando con el presidente de la Cámara.

Chat entre Martín Menem y Lilia Lemoine Se filtró la imagen de un chat entre Lilia Lemoine y Martín Menem en plena sesión

En el presunto chat entre los libertarios, la diputada dice “yo me puedo parar donde quiera”, en alusión al cruce que se desató porque tapaba a Pagano cuando hablaba. Por su aparte, Menem respondió: “se pone nerviosa”, en referencia a la diputada del flamante bloque “Coherencia”.

En otro tema, Lemoine le comentó: “Yo lo miraba a Francos y se jijeaba”. Y en otro de sus jocosos mensajes, afirmó: “Además, es culpa de Santi Caputo. si mi celular tiene el sticker de…’ dijo, dejando la frase incompleta.