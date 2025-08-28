"Discapacitados": Sebastián Pareja cargó contra los vecinos de Lomas de Zamora

En medio del escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) , Sebastián Pareja cargó contra los vecinos que arrojaron piedras a la caravana de Javier Milei con un polémico insulto. El armador y jefe de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, los tildó de "discapacitados".

En una entrevista con "Sólo una vuelta más", por TN, el candidato libertario utilizó el término de forma despectiva para referirse a los agresores que provocaron que el presidente y su tropa tuviera que evacuar de la actividad de campaña.

"Son discapacitados, no son como nosotros", sentenció Pareja, quien estuvo esta tarde en Lomas de Zamora, al describir a quienes atacaron al libertario. Y agregó: "Son energúmenos, están por fuera de la lógica que podemos comprender todos nosotros".

Según relató, discutió desde el vehículo con una madre que, según él, incentivaba a sus hijos a arrojarles barro y piedras. "Este es el kirchnerismo. Esto es lo que nos ha dejado. La matriz kirchnerista rompió las familias argentinas", sentenció.

Sebastián Pareja cargó contra los vecinos que agredieron a Milei

Qué dijo Sebastián Pareja sobre el episodio de Lomas de Zamora

El hombre de confianza de Karina Milei reconoció que hubo un error en el operativo de seguridad. "Falló un control", aseguró, y responsabilizó a la policía local, que, según él, debía conformar un "tercer anillo", en conjunto a la custodia del presidente y la Policía Bonaerense.

En ese marco, Pareja bajó el discurso oficial y culpó al kirchnerismo por los incidentes. "Estaban organizados en pequeños grupos", afirmó, y agregó: "Claramente las proclamas de ellos en contra nuestra eran a favor de Cristina Fernández de Kirchner, a favor del kirchnerismo, con lo cual digo, está muy claro".

A pesar de su enojo, el libertario le bajó el precio al ataque al afirmar que “nos pasa en todos los municipios kirchneristas", y redobló la apuesta: "Parece que en todos estos 20 años de gobierno en donde casi te diría que estos sectores lo único que hicieron fue tirar piedra, hasta te diría que han fracasado tirando piedra. No saben ni siquiera tirar piedra", lanzó.

Por último, Pareja defendió al Gobierno Nacional en medio del escándalo por los audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, sobre presuntos casos de corrupción. Sin dudar, aseguró que el Ejecutivo "no protege a los corruptos" y que "la justicia es la que tiene que actuar".