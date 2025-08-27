Javier Milei se salvó de milagro de que una piedra rompiera su cara: hubo heridos

La gente esperaba la caravana presidencial en Laprida, en donde empieza la peatonal principal de Lomas de Zamora . Ahí, entremezclados con los libertarios que esperaban ansiosos el paso de Javier Milei , un grupo importante de patoteros empezaron a arrojar piedras sobre la camioneta que transportaba al presidente y a sus principales laderos bonaerenses, José Luis Espert y Sebastián Pareja , con Karina Milei de por medio.

La caravana avanzó rápida y sin sobresaltos desde el hipermercado cuyo slogans dice que nos conoce a todos, en la avenida Yrigoyen, a unas diez cuadras de la zona de la agresión. No había gente esperándolo en las veredas ni en las avenidas y solo un grupo estaban cerca de la calle Laprida y Gorriti, donde tenía que terminar y hablar el presidente.

Laprida e Yrigoyen fue el lugar del conflicto y los candidatos locales de La Libertad Avanza afirmaron que en la noche anterior no había ningún contenedor pero, súbitamente, a la mañana de hoy aparecieron ahí.

Dos colaboradores del equipo de campaña presidencial sufrieron los piedrazos que podrían haber impactado en la cara presidencial. José Luis Espert tuvo que huir en una moto que se le acercó para socorrerlo . Él se subió sin saber quién era, y, afortunadamente, era una persona que lo protegió.

¿Pudo la Casa Militar haber trabajado tan livianamente y sin ningún tipo de cordón para proteger al jefe de Estado? ¿Por qué no se trabajó articuladamente con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a sabiendas de la estrecha relación que tienen Patricia Bullrich y Javier Alonso?

Los desafíos de La Libertad Avanza en la campaña

La campaña libertaria no será tranquila como fue la del 2023, donde los mismos “barones del conurbano” o el peronismo bonaerense que antes los cuidaba hoy los agrede. Diego Valenzuela tuvo que alterar su actividad por José C. Paz porque le rompieron el espejo a un auto ploteado de violeta. Este lunes, en Junín, el propio Espert se topó con una marcha en su contra a la salida del hotel donde se habían reunido para informarles a todos los candidatos que no podían dar entrevistas en medios.

En cuanto a lo de Lomas de Zamora, el intendente Federico Otermín criticó la presencia libertaria porque “cortan el tránsito de una arteria crucial” como la avenida Yrigoyen, lamentó que nunca fuera a entregar patrulleros o inaugurar obras públicas pero pidió que la gente no se exprese negativamente. Este mensaje fue ayer. Hoy se produjeron los desmanes que presumía el intendente que iban a ocurrir.

A pesar de las tratativas entre los referentes libertarios locales y las autoridades municipales, “el diablo metió la cola” y los piedrazos aparecieron. Extrañamente, hasta el momento, no hubo ningún detenido por estos tristes episodios.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 17.10.48 Irónicos, Lomas de Zamora fue inundado con pasacalles con cántico cambiado. "Milei, la coima de tu hermana".

Cómo sigue la campaña de Javier Milei

Este viernes, Javier Milei tiene preparada una caravana similar en Moreno, donde ahí será local Ramón “el nene” Vera. Hombre de territorio, quizás sepa organizar mejor lo que hoy se vio en Lomas de Zamora, en donde, supuestamente, Sebastián Pareja debería haber hecho de local.

Para peor, en la Gobernación, nadie esperaba que sucediera lo que sucedió con la comitiva libertaria. En cada situación, al igual que el gobierno nacional, ven una conspiración. Al ser la Tercera Sección un territorio en el que Máximo Kirchner tiene más amigos, la asociación con cualquier "ruido" es lineal, máxime si, como se presume, a través de Wado De Pedro, los nexos con Santiago Caputo siguen intactos. Pareja es otro enemigo interno, junto con los Menem, del asesor presidencial. Win Win para quienes creen en conspiraciones.