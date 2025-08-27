Patricia Bullrich apuntó contra el Municipio de Lomas de Zamora por el ataque a Milei y aseguró que "irán presos los responsables"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , responsabilizó a las autoridades de la Municipalidad de Lomas de Zamora por el ataque al presidente Javier Milei durante su "caravana libertaria" realizada este miércoles por la tarde en Temperley. El mandatario debió retirarse de urgencia de su actividad debido a que sufrió piedrazos y botellazos por parte de un grupo que lo amedrentó mientras saludaba a militantes que lo venían a apoyar, en medio de la campaña electoral.

“La violencia sale directamente de la municipalidad de Lomas, de Federico Otermín el intendente. El secretario de Gobierno que estaba dando vueltas en la manifestación, y ya sabemos, esa es tierra de corrupción, ya sabemos que ellos creen que es tierra de ellos, que nadie puede entrar y quieren conservar el poder a como dé lugar y para eso usan la violencia, el caos, cualquier herramienta”, aseguró la funcionaria, en diálogo con MDZ .

En ese sentido, enfatizó que buscarán que los responsables del atentado “vayan presos" : “Nosotros vamos a seguir con nuestra campaña porque la gente de bien es la que trabaja y la que no tira piedras y estos son los que van a terminar todos presos por violentos, por generar caos, por no respetar el orden democrático en la Argentina ".

Para Patricia Bullrich , “la violencia de hoy es una costumbre kirchnerista”. “Cada vez que no tienen poder, le intentan tomar por la fuerza generando desorden, caos y violencia. En medio de una campaña, en vez de convivir democráticamente, tiran piedras. Por eso vamos a ir a buscar uno por uno a aquellos que tiraron piedras, porque con nosotros el que las hace las paga”, sostuvo la miembro del Gabinete.

La ministra consideró que en el kirchnerismo “hay mucho nerviosismo con la campaña”. “Pero nosotros la campaña no la vamos a suspender”, advirtió con alusión a las próximas actividades del líder libertario de cara a la campaña bonaerense y nacional.

Por su parte, otras fuentes oficiales desestiman que el Gobierno reconsidere reforzar la custodia de Milei. Subrayan que el mandatario fue advertido de que existía algún riesgo de seguridad a partir de sumergirse en un territorio del Conurbano donde el Ejecutivo tiene menos aparato, además de que se iba a realizar en la vía pública y en movimiento, con la posibilidad latente que se vulnere la capsula de protección que habitualmente rodea y protege al jefe de Estado.

Espert también apuntó contra el Municipio de Lomas

En tanto, el diputado José Luis Espert, quien vuelve a presentarse como candidato, comentó cómo fue el ataque: "Estábamos en pleno recorrido con el presidente y Karina, concurriendo con la caravana para que se termine la miseria del kirchnerismo. Recorrimos varias cuadras con plena alegría, en paz, con mucha euforia. Y en un momento cayeron piedras muy cerca del presidente y de todos. A una de las chicas que nos hacen fotografía le pegaron un piedrazo en la cintura. Se puso muy violento y por una cuestión de seguridad decidimos dar por finalizado el hecho".

En ese sentido, aseguró "no tener pruebas pero tampoco dudas" y acusó al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como presunto responsable de la inteligencia para atacar a la comitiva presidencial.