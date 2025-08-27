Atacaron a piedrazos la caravana de Milei en Lomas de Zamora y hay detenidos

El presidente Javier Milei debió irse de urgencia de su "caravana libertaria" en Lomas de Zamora luego de que su comitiva fuera atacada a piedrazos y botellazos por un grupo de personas que lo increpó mientras saludaba a sus seguidores.

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en el centro de Temperley, donde el líder libertario se mostraba con Karina Milei , en medio del escándalo por los audios que originaron la investigación en la Agencia de Discapacidad . A su vez, estaban el diputado y candidato José Luis Espert , el armador Sebastián Pareja y otros referentes, todos arriba de una camioneta que los transportaban.

En momentos que el mandatario se encontraba saludando a militantes que se concentraban en la zona, empezaron a arrojar objetos peligrosos hacía el jefe de Estado, lo que motivó que la custodia presidencial lo proteja a Milei y le dispongan que se retire del asedio.

El presidente fue transportado en otro vehículo lindero, junto a Karina Milei , mientras que algunos dirigentes, como Espert, debieron huir en moto para evitar ser atacados. En las imágenes difundidas por la televisión, se reportaron dos detenidos por la policía que estaba presente.

“En un momento, cayeron piedras muy cerca del presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías le tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”, dijo Espert en TN.

Se trataba de un contexto hostil en la previa para el Gobierno. Había una doble marcha, donde había simpatizantes a la gestión libertaria y otros grupos que repudiaban la llegada de los Milei al sur del Gran Buenos Aires.

Pese a las advertencias de Casa Militar, el mandatario decidió sostener la caravana, la cual fue tradicional para sus actividades electorales previo a su triunfo en 2023.

Se trató de una de las actividades de campaña de La Libertad Avanza para apuntalar a sus candidatos de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, como así también de las nacionales del 26 de octubre.