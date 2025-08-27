Así huyó José Luis Espert en moto tras los incidentes

El diputado libertario José Luis Espert huyó de la manifestación fuera de la camioneta de la caravana donde iban Javier Milei, Karina Milei y Sebastián Pareja.

Javier Milei, tuvo que interrumpir su caravana en Lomas de Zamora tras sufrir ataques de opositores que se acercaron a la congregación de libertarios que organizó como parte de la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Tras los incidentes, José Luis Espert debió huir del lugar fuera de la camioneta que encabezaba la caravana.

Mirá el video de cómo se fue José Luis Espert de Lomas de Zamora El momento en el que Espert se iba en moto del acto de LLA en Lomas de Zamora

La Libertad Avanza había organizado una caravana en Lomas de Zamora como parte de su campaña en la provincia de Buenos Aires, donde se elegirán legisladores el próximo 7 de septiembre. Más allá de la seguridad federal presente, se acercó un contingente del kirchnerismo para amedrentar a la multitud de partidarios de Javier Milei, llegando a intentar lapidar al presidente que iba en una camioneta encabezando la caravana.

En la camioneta, que iba fuertemente custodiada, estaban también el diputado José Luis Espert, la secretaria de presidencia Karina Milei y el armador provincial Sebastián Pareja. Fue en medio de la manifestación cuando comenzó el amedrentamiento opositor y un piedrazo golpeó el techo del auto frente al presidente y Espert, lo que activo rápidamente el protocolo de seguridad para resguardar al presidente.

Javier Milei en La Matanza Javier Milei es la cabeza de la campaña para las legislativas de la provincia y comenzó con una fuerte imagen en Villa Celina, partido de La Matanza. La Libertad Avanza