Insólita reacción de José Luis Espert tras los abucheos, insultos y piedras en Junín

El diputado José Luis Espert protagonizó este lunes un tenso episodio en Junín, cuando fue recibido con abucheos, insultos y hasta piedras en la previa del acto de Javier Milei, en medio del escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El diputado reaccionó de manera insólita.

El primer candidato a diputado nacional de LLA en la provincia de Buenos Aires se dirigió al distrito de la Cuarta Sección electoral en el marco de una campaña clave para disputar el territorio bonaerense. Sin embargo, la polémica desatada por los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, se coló en el acto.

El tenso cruce entre José Luis Espert y los vecinos de Junín El recibimiento en Junín le fue tan adverso al Gobierno como los últimos días. En las inmediaciones del Teatro San Carlos se concentraron dos grupos para recibirlos, separados por una valla: de un lado, militantes libertarios que fueron a apoyar a Milei, y del otro, organizaciones sociales, gremiales y políticas con un fuerte mensaje en rechazo a la administración libertaria.

En ese marco, Espert vivió un momento de tensión al llegar. El principal candidato se encontró con una catarata de abucheos e insultos, por lo que tuvo que ser escoltado por efectivos de seguridad. Sin embargo, lejos de dejarlo pasar, reaccionó con un polémico gesto frente a los manifestantes.

La insólita reacción de José Luis Espert tras ser abucheado en Junín Mientras recibía los abucheos e insultos, el diputado redobló la apuesta y respondió con gestos provocativos y gritos repetitivos de “viva la libertad”, escudado por la seguridad.