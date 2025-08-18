La exmodelo Karen Reichardt habló tras candidatearse por La Libertad Avanza

Karen Reichardt, la exmodelo de los ’90 recordada por su paso por Playboy, confirmó que será candidata a diputada en la lista de La Libertad Avanza.

La exvedette es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Foto: X @KarenReichardt1

Tras un cierre de listas marcado por la irrupción de figuras famosas, la conductora Karen Reichardt habló de su salto a la política y confirmó su candidatura a diputada nacional por La Libertad Avanza. La exmodelo ocupará el segundo lugar en la lista que encabeza José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires.

“Nací en Lomas de Zamora, tengo 56 años, dos hijos grandes, y vivo con mis tres perritas, siempre apoyé las ideas y convicciones de nuestro Presidente Javier Milei, aún antes de serlo”, anunció la flamante libertaria en su cuenta de X.

"Hoy tengo el honor y orgullo de ser candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires acompañando a José Luis Espert y Diego Santilli. Kirchnerismo nunca más", sentenció.

De chica Playboy a candidata de La Libertad Avanza Karen Reichardt fue una de las sorpresas del cierre de listas de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

Es que, pese a que se conocía su vínculo con Javier Milei, su momento de mayor visibilidad fue en los ’90, cuando formó parte de programas como "Brigada Cola" o "Despertar de pasiones", además de haber posado junto a María Fernanda Callejón en la revista Playboy, en 1992.