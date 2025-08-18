Causa cuadernos: peritos de la Gendarmería confirmaron que los escritos son de Oscar Centeno

Peritos de la Gendarmería Nacional confirmaron la autoría de Oscar Centeno en seis de los ocho cuadernos. El juicio del caso comenzará en noviembre.

Gendarmería confirmó la correspondencia entre los cuadernos y las copias digitales.

Un peritaje de la Gendarmería Nacional confirmó que los ocho “cuadernos de las coimas”, en los que se registraron viajes vinculados al presunto pago de sobornos, fueron escritos por el chofer Oscar Centeno. El conductor trabajaba para Roberto Baratta, mano derecha del exministro de Planificación Julio De Vido, y llevaba un registro detallado de las entregas de dinero entre empresarios contratistas y funcionarios.

El informe técnico estuvo a cargo del comandante mayor Nelson Víctor Vallejos y de la segunda comandante Lilia Patricia Sendra Schamne, especialistas calígrafos de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses.

No obstante, los expertos señalaron que falta el original del cuaderno número 5 y que en el número 3 se detectaron tachaduras, enmiendas y sobrescrituras cuya autoría no puede ser determinada.

Además de los peritos oficiales, participaron representantes de las defensas y acusaciones, entre ellos Federico Rubén Rindlisbacher, José María Buitrago, María Virginia Buero Pérez, Facundo Emilio Signo, Gastón Federico Latour, Guillermo Francisco Latour y Horacio López Peña.

Qué determinó el peritaje de la Gendarmería El dictamen concluyó que los cuadernos identificados como 1, 2, 4, 6, 7 y 8, junto con sus copias digitales, presentan una misma autoría manuscrita atribuida a Centeno.