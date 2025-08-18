Tras quedar afuera de las listas, María Eugenia Vidal se puso a buscar trabajo por LinkedIn

Tras confirmar que no renovará su banca en las elecciones legislativas nacionales, María Eugenia Vidal sorprendió con una publicación en LinkedIn . “El 10 de diciembre me quedo sin trabajo”, afirmó la exgobernadora, quien activó la opción 'Open to work' en la red social.

La diputada nacional del PRO optó por no renovar la banca en un clima de incomodidad tras la alianza del partido amarillo y La Libertad Avanza. “No vale todo por un cargo”, señaló meses atrás, al anunciar su baja de la contienda electoral.

Horas después del cierre de listas, Vidal apareció en la plataforma de búsqueda de empleo con una publicación sobre la situación que afrontará a partir del 10 de diciembre, cuando se venza su mandato en la banca del Congreso.

“Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles. Pero esta vez decidí no asumir ningún cargo. Porque elegí no ceder mis convicciones”, lanzó la exgobernadora, y advirtió: “Eso significa que tengo que salir a buscar trabajo en el privado”.

En ese marco, describió su experiencia académica y profesional: “Dí clases, trabajé para organismos internacionales, hice consultorías para el sector privado y asesoré a varias ONGs, pero nunca trabajé en relación de dependencia dentro de una empresa”, explicó, al tiempo que se presentó como licenciada en Ciencias Políticas por la UCA.

La publicación de María Eugenia Vidal en Linkedin 2 La exgobernadora María Eugenia Vidal preguntó en Linkedin qué le recomiendan para transicionar del sector público al privado.

“Cuando uno hace política, pareciera que toda esa experiencia se pone en pausa. O en duda como si todo lo aprendido no fuera aplicable más allá del Estado”, analizó Vidal, para luego dirigirse a los usuarios de Linkedin: “¿Hay riesgo en contratar a alguien que viene de la política? ¿O qué no sea oficialista? ¿Puede alguien con trayectoria en el Estado insertarse en el sector privado?”, preguntó.

La diputada indagó sobre qué miran desde los privados cuando reciben un perfil que vienen del sector publico. “Todo el tiempo pedimos que quienes se dedican a la política entiendan al sector privado, que no vivan toda la vida del Estado, que sepan lo que es trabajar como cualquier empleado o emprendedor. Pero cuando llega el momento, ¿Estamos dispuestos a darles ese lugar?”, insistió, y cerró: “¿Qué me recomiendan aprender en esta nueva etapa? Me interesa leerlos. De verdad”.