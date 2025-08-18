El PRO se reunió con La Libertad Avanza y afinaron la campaña tras el cierre de listas

La Libertad Avanza y el PRO reunieron a intendentes, legisladores y candidatos para profundizar la alianza electoral en la provincia de Buenos Aires.

Con la confirmación oficial de las listas en todo el país, La Libertad Avanza y el PRO intensifican su coordinación de cara a la campaña electoral. Los equipos de ambos espacios comenzaron a delinear una estrategia conjunta que abarca desde la comunicación hasta la organización de actos y recorridas.

En la mañana, Sebastián Pareja (LLA) y Cristian Ritondo (PRO) mantuvieron un encuentro en Casa Rosada con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien concentra la estrategia discursiva libertaria y el diseño de la campaña digital.

Más tarde, Caputo participó de la habitual mesa política en las oficinas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, donde también estuvieron presentes la secretaria general Karina Milei, el vicejefe de Gabinete del Interior Lisandro Catalán y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.

Quiénes participaron del encuentro entre La Libertad Avanza y el PRO Ya por la tarde, a las 17, Ritondo recibió a Pareja en la sede central del PRO, en Balcarce 412, a pocas cuadras de Casa Rosada. Allí se desarrolló una reunión con candidatos, intendentes, legisladores y concejales del partido fundado por Mauricio Macri.

Entre los presentes se destacaron los tres dirigentes que figuran en la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires: Diego Santilli, Florencia de Sensi y Alejandro Finocchiaro. También asistieron los intendentes de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, candidato a senador provincial por la Quinta Sección Electoral, y de Vicente López, Soledad Martínez, entre otros referentes.