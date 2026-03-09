El PRO no quiere chicos rehenes: presentan un proyecto para que la educación sea servicio esencial en PBA

El presidente del bloque de Senadores bonaerenses del PRO , Pablo Petrecca , presentó, a primera hora del lunes, un proyecto de ley para declarar servicio esencial a la educación en la provincia de Buenos Aires . El proyecto no pretende limitar el derecho a huelga docente: busca que el estado provincial garantice un esquema de "prestaciones mínimas obligatorias".

La iniciativa impulsada por el PRO en la Cámara Alta de la Legislatura bonaerense , pretende ponerle un freno a las desigualdades de las que son víctimas los alumnos, por los diferentes conflictos gremiales. Si bien desde que Axel Kicillof gobierna la provincia de Buenos Aires la conflictividad gremial es “prácticamente nula”, producto de la “simpatía” partidaria que roza la connivencia con gremios docentes y estatales bonaerenses.

El proyecto del bloque de senadores amarillos no prohíbe el derecho a huelga, pero pretende establecer un esquema de "prestaciones mínimas obligatorias" para garantizar el dictado de clases. Motivo por el cual, de convertirse en ley, el Estado bonaerense, mediante la Dirección General de Escuelas, deberá garantizar, entre otras prestaciones mínimas:

El proyecto de ley busca poner en el centro del debate el derecho de los estudiantes a aprender , en un sistema educativo que atraviesa tensiones estructurales y conflictos recurrentes. El titular del bloque de Senadores bonaerenses del PRO , Pablo Petreca , afirmó: “La educación no puede apagarse cada vez que el sistema entra en conflicto. Los debates deben darse siempre con los chicos en el aula”.

Al presentar la iniciativa que busca convertir en ley a la educación como un servicio esencial , el legislador amarillo fue tajante con su postura sobre el rol de los maestros: “Los docentes son el corazón de la escuela. Su vocación, compromiso y trabajo cotidiano son el pilar del sistema educativo. Por eso creemos que su tarea debe ser reconocida con condiciones laborales adecuadas y con un salario digno”. Y aclaró que esa valoración no puede ser la excusa para el abandono del aula, por lo que exigió reglas claras para evitar que los desacuerdos se traduzcan sistemáticamente en suspensión de clases.

El fin de los "dos lados del mostrador"

Uno de los puntos más filosos, que pone en evidencia Pablo Petrecca al impulsar este proyecto de ley, apunta directamente a la estructura del poder sindical en la Provincia de Buenos Aires. El jefe de la bancada de senadores amarillos advierte sobra la "ambivalencia institucional" que paraliza el sistema educativo: los actores que negocian salarios presionando con medidas de fuerza, son los mismos actores que al mismo tiempo ocupan espacios de decisión dentro del esquema educativo bonaerense.

Esa lógica de estar de los "dos lados del mostrador" es, para el PRO, el motor de una confrontación que siempre termina pagando el eslabón más débil. “Cuando el sistema queda atrapado en una lógica de confrontación permanente, los chicos quedan en el medio. Y la escuela no puede convertirse en rehén de intereses corporativos o disputas sectoriales que se repiten todos los años”, sentenció Petrecca.

Para el legislador opositor, la apuesta es clara: separar la política gremial del derecho alimentario y pedagógico de los alumnos. Desde el PRO afirman que, en el proyecto de ley, por el que se busca declarar a la educación como un servicio esencial, no se trata de un simple enunciado romántico sobre la importancia de la educación. Es una herramienta jurídica diseñada para blindar las aulas frente a la dinámica del conflicto permanente.

El objetivo que se persigue es claro, sin importar el color de la protesta o el reclamo de turno: las puertas de las escuelas en la provincia de Buenos Aires deben permanecer abiertas con los chicos adentro. “La educación no puede apagarse cada vez que el sistema entra en conflicto. Los debates deben darse siempre con los chicos en el aula”, disparó Pablo Petrecca.

Miles de chicos sin clases este lunes por paro docente y de auxiliares en provincia de Buenos Aires

Mientras en la Legislatura bonaerense el PRO presentaba un proyecto de Ley para declarar a la educación como un servicio esencial, miles de chicos que asisten a escuelas públicas en la provincia de Buenos Aires hoy no tuvieron clases.

La medida de fuerza por el Día internacional de la mujer, que fue ayer, afectó el normal dictado de clases en los establecimientos educativos dependientes del estado provincial en los 135 municipios bonaerense.

La parálisis en las escuelas estatales se vio opacada por la adhesión de los gremios docentes, especialmente del SUTEBA conducido por Roberto Baradel, al paro nacional de la CETERA, y a la falta de personal de maestranza y auxiliares docentes que se plegaron al paro nacional de mujeres de ATE.

Proyecto del PRO en el Senado bonaerense para declarar por LEY a la Educación como Servicio Esencial en la provincia de Buenos Aires

