El sindicato petrolero denunciado cruzó al Gobierno con un duro comunicado

El Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Cuyo salió al cruce de recientes declaraciones públicas de la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre , quien vinculó un incidente ambiental registrado en el área Barrancas de Maipú con medidas gremiales impulsadas por el sector. Desde la organización sindical rechazaron de manera categórica esa interpretación y aseguraron que los hechos fueron presentados de manera incorrecta ante la opinión pública.

El Gobierno de Mendoza denunció al sindicato petrolero por impedir las tareas de saneamiento tras un incidente ambiental ocurrido en el área de Barrancas, en el departamento de Maipú. El gremio se encontraba realizando una asamblea y no brindó el personal necesario para llevar adelante los trabajos de limpieza a partir de un derrame de crudo en el lugar. El Ministerio de Energía y Ambiente terminó solicitando la intervención de la policía para avanzar con las tareas.

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, informó este lunes que denunció a los delegados gremiales del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo de Cuyo por impedir el ingreso del personal mínimo para realizar tareas de saneamiento tras el incidente ocurrido en el área Barrancas.

En un comunicado difundido este lunes, desde el sindicato explicaron que la secuencia temporal de lo ocurrido demuestra que no existe relación entre el evento ambiental y la protesta gremial. Según indicaron, el incidente en el yacimiento operado por Petróleo Sudamericano S.A. se produjo el jueves 5 de marzo, cuando la actividad laboral se desarrollaba con normalidad en el área Barrancas y bajo los protocolos operativos establecidos por la empresa.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el sindicato , recién al día siguiente —viernes 6 de marzo— comenzó la medida de acción directa de los trabajadores. Esa decisión, afirmaron, se tomó en el marco de un conflicto colectivo que ya había sido formalmente notificado y que respondía a reclamos laborales previos. Por ese motivo, sostienen que cualquier intento de asociar el incidente con la protesta sindical carece de fundamento.

La organización gremial también recordó que el proceso de conflicto se tramitó conforme a la normativa vigente ante la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza, bajo un expediente administrativo formal. Sin embargo, señalaron que la empresa Petróleo Sudamericano S.A. no asistió a la audiencia convocada por la autoridad laboral, lo que habilitó al sindicato a avanzar con la retención de tareas contemplada en la legislación laboral.

En ese contexto, desde la conducción gremial cuestionaron las declaraciones de Jimena Latorre y consideraron que las mismas desvían el foco de las responsabilidades operativas que corresponden a la empresa que explota el yacimiento. “Pretender vincular una protesta gremial con un hecho ambiental ocurrido previamente no solo es incorrecto, sino que confunde a la sociedad sobre quiénes deben garantizar el mantenimiento de las instalaciones”, indicaron desde la entidad.

Finalmente, el secretario general del sindicato, Julián Matamala, defendió el rol de los trabajadores petroleros y reclamó respeto hacia el sector. El dirigente sostuvo que quienes desempeñan tareas en los yacimientos sostienen la producción energética de Mendoza en condiciones muchas veces adversas. Además, remarcó que el cuidado ambiental es una responsabilidad compartida entre empresas operadoras y organismos de control, y no puede recaer sobre los trabajadores tras el incidente ocurrido en Barrancas.