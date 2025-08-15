Quién es la actriz extapa de Playboy que compartirá boleta con José Luis Espert en las elecciones de octubre

Karen Reichardt , reconocida por su trayectoria en el mundo del espectáculo, será una de las postulantes a diputada nacional que integrará la propuesta electoral de La Libertad Avanza en territorio bonaerense de cara al 26 de octubre. Ingresará en la boleta liderada por José Luis Espert , aunque sin definir aún qué posición ocupará en la nómina.

Con una fuerte presencia en redes sociales y el perfil de “outsider” que busca el frente, Reichardt construyó su imagen pública en los años '90, destacándose en la televisión con participaciones en programas populares como “Brigada Cola”, “Tachero Nocturno” y “Despertar de pasiones”. Su notoriedad creció aún más cuando, en 1992, protagonizó junto a María Fernanda Callejón una portada de la revista Playboy Argentina.

Más allá de su carrera artística, ha tenido una presencia activa en medios deportivos y se ha involucrado en causas vinculadas al bienestar animal. Fue conductora del ciclo “Amores Perros” en la TV Pública, donde se abordaban temas como el cuidado responsable y la adopción de mascotas. Además, fuera del ámbito televisivo, impulsó un proyecto de indumentaria para perros.

A un día del cierre de listas para las legislativas nacionales, trascendió el nombre de Reichardt . Las primeras proyecciones apuntan a que su apellido ocuparía el segundo lugar en la lista, reservado para una mujer conforme a los criterios de paridad establecidos por la justicia electoral.

Según detalló Infobae, junto a Espert y ella hay otro nombre confirmado entre los primeros: el del diputado del PRO Diego Santilli, quien buscará renovar su banca. También se mencionan como posibles candidatos a Florencia De Sensi y Alejandro Finocchiaro.

En una entrevista reciente con la TV Pública, Reichardt compartió su mirada sobre el país: “Lo veo con esperanza. Obviamente que un país que está destruido tiene sus tiempos para volver a estar bien. Creo que hay que dar tiempo. Es eso, tiempo, tranquilidad. Se entiende que estamos todos. Es difícil, pero se va a salir. Este país tiene todo. Es un país maravilloso”.

El Gobierno, además, reconoció que busca que Virginia Gallardo sea candidata libertaria para las próximas elecciones de octubre. Desde la Casa Rosada se valora la importancia de "tener voceros" que respalden la gestión en televisión y en el resto de los ámbitos de opinión pública, siendo uno de los aspectos principales a la hora de elegir postulantes.

La Libertad Avanza intensifica su campaña para septiembre y octubre

Durante un acto realizado ayer en La Plata, Javier Milei oficializó la presentación de los referentes seccionales de La Libertad Avanza para las elecciones provinciales del 7 de septiembre y las nacionales del 26 de octubre. En el escenario se destacaron figuras como el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, quien encabezará la lista de diputados provinciales por la Octava sección.

La próxima actividad de campaña está prevista para el martes próximo, cuando se espera la llegada del presidente a Junín, cabecera de la Cuarta sección electoral. Allí, el cierre de listas generó movimientos que complejizaron el panorama de cara a los comicios de septiembre.

También está en agenda una visita a San Nicolás, aunque aún sin fecha confirmada. Tanto en este distrito como en Junín, el frente libertario buscará captar el voto no kirchnerista. En la Segunda sección electoral, la irrupción del espacio Hechos -liderado por los hermanos Passaglia- alteró el escenario tradicional de polarización entre LLA y el kirchnerismo.

En esa sección se elegirán once diputados provinciales el 7 de septiembre. La primera candidata por La Libertad Avanza es Natalia Blanco, quien expresó: “Estoy acá para decir kirchnerismo 'nunca más', nunca más en la Argentina ni en la provincia de Buenos Aires”.

Durante el acto en La Plata, Milei repitió en varias ocasiones la consigna “Kirchnerismo nunca más”, que será uno de los ejes discursivos de la campaña provincial. En su intervención, apuntó directamente contra el gobernador Axel Kicillof, a quien calificó como “enano comunista” y acusó de tener un gabinete compuesto por exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández.