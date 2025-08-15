Las frases más destacadas de Javier Milei en el acto de campaña de LLA en La Plata

En un acto en La Plata, Milei arremetió contra Kicillof, el kirchnerismo y la gestión bonaerense, acompañado por sus ocho candidatos provinciales.

Javier Milei cerró el acto de lanzamiento oficial de campaña de LLA en La Plata.

Javier Milei encabezó este jueves un acto de campaña de La Libertad Avanza en el club Atenas de La Plata, y dio el puntapié formal a la campaña libertaria de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre en Buenos Aires.

En su intervención, el Presidente cargó contra el gobernador, Axel Kicillof, cuestionó la situación educativa en la provincia, criticó la inseguridad y lanzó ironías sobre la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner.

Los dirigentes que lo acompañaron fueron Diego Valenzuela (candidato por la Primera sección Electoral), Natalia Blanco ( candidata por la Segunda Sección), Maximiliano Bondarenko (Tercera Sección), Gonzalo Cabezas (Cuarta Sección), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava), hermano del vocero presidencial.

Durante el acto, Milei dejó una serie de frases que apuntaron directamente contra el kirchnerismo y, en especial, contra la gestión de Kicillof en la provincia. Entre otras, lo calificó de “tirano de aldea” y “comunista enano”, criticó el uso de fondos públicos en políticas de género y acusó al oficialismo provincial de manipular a la población.