Las frases más destacadas de Javier Milei en el acto de campaña de LLA en La Plata
En un acto en La Plata, Milei arremetió contra Kicillof, el kirchnerismo y la gestión bonaerense, acompañado por sus ocho candidatos provinciales.
Javier Milei encabezó este jueves un acto de campaña de La Libertad Avanza en el club Atenas de La Plata, y dio el puntapié formal a la campaña libertaria de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre en Buenos Aires.
En su intervención, el Presidente cargó contra el gobernador, Axel Kicillof, cuestionó la situación educativa en la provincia, criticó la inseguridad y lanzó ironías sobre la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner.
Los dirigentes que lo acompañaron fueron Diego Valenzuela (candidato por la Primera sección Electoral), Natalia Blanco ( candidata por la Segunda Sección), Maximiliano Bondarenko (Tercera Sección), Gonzalo Cabezas (Cuarta Sección), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava), hermano del vocero presidencial.
Durante el acto, Milei dejó una serie de frases que apuntaron directamente contra el kirchnerismo y, en especial, contra la gestión de Kicillof en la provincia. Entre otras, lo calificó de “tirano de aldea” y “comunista enano”, criticó el uso de fondos públicos en políticas de género y acusó al oficialismo provincial de manipular a la población.
Las frases más destacadas del discurso de Javier Milei
“Qué lindo ver tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas: si la calentura que tiene la Provincia es como esto, ganamos por goleada”.
“Cuatro décadas de populismo convirtieron a la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional”.
“Kicillof y sus secuaces psicopatean a la población con un delirio propio del tirano de aldea que gobierna la provincia, el comunista enano Kicillof”.
“Las estadísticas criminales no paran de crecer, con La Matanza teniendo la tasa de homicidio más alta del país, casi seis veces la de Rosario”.
“Nos quieren hacer creer que se puede frenar el crimen pintando los bancos de rojo”.
“Las escuelas se caen a pedazos, por eso no extraña que el gobernador no sume ni con un ábaco”.
“Kicillof decidió gastar millones en políticas de género que no resuelven nada más que el pasar económico de sus amigos”.
- “El ejército de funcionarios kirchneristas no manda a sus hijos a las escuelas públicas: viven en countries o en torres de Puerto Madero. Para la gente honesta, trabajar o vivir en la provincia es una odisea”.
“Qué podemos esperar de gente que robó tanto que ahora sólo puede salir al balcón a saludar a dos personas”.
“Convirtieron la obra pública en una excusa para robar a diestra y siniestra, lo que le valió dos condenas a su máxima ídola”.