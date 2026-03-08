"Le di una domada a los kukas en el Congreso": Javier Milei profundiza su disputa con la oposición

Javier Milei insisite con su pelea con el kirchnerismo después de su discurso de inicio de sesiones ordinarias en el primer domingo de marzo.

El Presidente, Javier Milei, continúa con su batalla contra la oposición kirchnerista este domingo, donde reafirmó que le dio "una domada a los kukas en el Congreso".

En una entrevista con el periodista Luis Majul en LN+, el jefe de Estado volvió a cargar contra el kirchnerismo y volvió a asegurar que les dio una "domada".

Te puede interesar Milei viajó a Nueva York para atraer inversiones para la Argentina

El Presidente abrió el año legislativo con un encendido discurso de apertura de sesiones ordinarias donde no dejó pasar ningún comentario de la bancada conducida por Germán Martínez. En aquella oportunidad, había disparado: "Me encanta domarlos, y a la gente les encanta verlos llorar".