"Kirchnerismo Nunca Más": Milei inauguró la campaña en PBA con un acto incendiario en La Plata
El presidente encabezó un acto en La Plata junto a su gabinete y candidatos de LLA, en el inicio de la campaña legislativa en Buenos Aires.
Con el lema “Kirchnerismo Nunca Más”, el controvertido eslogan con el que LLA busca instalar su mensaje en la Provincia, Javier Milei convocó a su militancia a reunirse en el club Atenas, ubicado a pocas cuadras de la Casa de Gobierno bonaerense, en una señal de confrontación hacia Axel Kicillof.
Estuvo acompañado por Sebastián Pareja, titular del armado en la provincia, quien podría ocupar un lugar en las listas a legisladores nacionales, y otros referentes del armado, como los hermanos Martín y Eduardo “Lule” Menem. No faltó la presencia de su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Javier Milei llegó pasadas las 19.30 con su comitiva para cerrar el acto en el club Atenas, donde se presentan los candidatos de la alianza La Libertad Avanza-PRO para las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.
Asimismo, mientras el personal de seguridad mantenía algunos roces con la militancia libertaria que portaban los típicos carteles y motosierras, José Luis Espert, Cristian Ritondo y Diego Santillise sacaban selfies con otros asistentes.