"Kirchnerismo Nunca Más": Milei inauguró la campaña en PBA con un acto incendiario en La Plata

Live Blog Post

Oscar Liberman continuó luego del discurso de Montenegro

"Con mucho orgullo me considero de las personas más antikirchneristas de este país", inició su discurso el candidato provincial por la Sexta Sección Electoral.

"Nos instalaron mentiras. Quieren que naturalicemos cosas que están mal: ‘roban, pero hacen’, decían, en realidad roban y no hacen y ahora roban y deshacen. El 7 de septiembre tenemos que ir todos a las urnas a decir kirchnerismo Nunca Más. Hay que ir a votar en libertad porque la libertad se ejerce”, expresó sobre el cierre.

Alejandro Speroni

El primer candidato a senador por la Séptima Sección Electoral, hizo referencia a que luego del proceso electoral se deberá terminar con "la barbarie kirchnerista".

"Nosotros nos honramos de vivir las virtudes de nuestra fuerza política, que nos viene de nuestra herencia hispánica, que es el altruismo. Ahora, ya hemos dicho basta, y el 7 de septiembre lo vamos a ratificar", sostuvo el candidato libertario.