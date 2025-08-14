Presenta:

"Kirchnerismo Nunca Más": Milei inauguró la campaña en PBA con un acto incendiario en La Plata

El presidente encabezó un acto en La Plata junto a su gabinete y candidatos de LLA, en el inicio de la campaña legislativa en Buenos Aires.

Facundo Martín Pascal
José Luis Carut
Nicolás Gallardo

Facundo Martín Pascal ,

 José Luis Carut

Nicolás Gallardo

Javier Milei desembarca en La Plata para dar inicio a la campaña bonaerense. Foto: @LLibertadAvanza

Javier Milei desembarca en La Plata para dar inicio a la campaña bonaerense. Foto: @LLibertadAvanza

Con el lema “Kirchnerismo Nunca Más”, el controvertido eslogan con el que LLA busca instalar su mensaje en la Provincia, Javier Milei convocó a su militancia a reunirse en el club Atenas, ubicado a pocas cuadras de la Casa de Gobierno bonaerense, en una señal de confrontación hacia Axel Kicillof.

Estuvo acompañado por Sebastián Pareja, titular del armado en la provincia, quien podría ocupar un lugar en las listas a legisladores nacionales, y otros referentes del armado, como los hermanos Martín y Eduardo “Lule” Menem. No faltó la presencia de su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Javier Milei llegó pasadas las 19.30 con su comitiva para cerrar el acto en el club Atenas, donde se presentan los candidatos de la alianza La Libertad Avanza-PRO para las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.

Interior del Club Atenas
Interior del Club Atenas

Interior del Club Atenas

Asimismo, mientras el personal de seguridad mantenía algunos roces con la militancia libertaria que portaban los típicos carteles y motosierras, José Luis Espert, Cristian Ritondo y Diego Santillise sacaban selfies con otros asistentes.

Milei tildó a Kicillof de "comunista", "enano" y "tirano de aldea"

Durante su discurso, el líder libertario calificó al gobernador bonaerense de “tirano del aldea, el comunista y enano”.

“No importa donde uno vive, pasan los años y todo empeora, cada vez más mugre, crimen, ñoquis, abandono y miseria. Esa es la realidad de la provincia hoy. Pocos recuerdan un momento que la provincia esté peor que ahora”, expresó el jefe de Estado.

Milei habló del caso fentanilo y citó a García Furfaro como "eterno socio kirchnerista"

El presidente se refirió a la crisis del fentanilo contaminado y citó al titular del laboratorio acusado por la adulteración del químico, Ariel García Furfaro. "Furfaro, eterno socio kirchnerista en la causa Fentanilo", señaló el mandatario, quien también criticó al juez Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense, quien encabeza la investigación.

Javier Milei en el escenario para cerrar el acto en La Plata

Milei llamó "devorar al kirchnerismo en las urnas"

En el comienzo de su discurso, el presidente, que llegó al acto con Karina y Manuel Adorni, instó a "devorar al kirchnerismo en las urnas". Tras saludar a todos los candidatos que encabezan las listas en las secciones electorales, el líder libertario comentó: "Ellos son los encargados de llevar la antorcha de la libertad en la provincia. Tienen la enorme responsabilidad de ponerle un freno a Kicillof y al maldito kirchnerismo".

Javier Milei inició la campaña en PBA

Llegada de Javier Milei al escenario
Hizo su aparición el hermano del vocero Presidencial

El candidato de la fuerza violeta por la Octava Sección Electoral, Francisco Adorni, declaró en sintonía con la cúpula libertaria: "Subir impuestos es un robo. La única manera de decir ´kirchnerismo Nunca Más´, es votar a La Libertad Avanza".

Oscar Liberman continuó luego del discurso de Montenegro

"Con mucho orgullo me considero de las personas más antikirchneristas de este país", inició su discurso el candidato provincial por la Sexta Sección Electoral.

"Nos instalaron mentiras. Quieren que naturalicemos cosas que están mal: ‘roban, pero hacen’, decían, en realidad roban y no hacen y ahora roban y deshacen. El 7 de septiembre tenemos que ir todos a las urnas a decir kirchnerismo Nunca Más. Hay que ir a votar en libertad porque la libertad se ejerce”, expresó sobre el cierre.

Alejandro Speroni

El primer candidato a senador por la Séptima Sección Electoral, hizo referencia a que luego del proceso electoral se deberá terminar con "la barbarie kirchnerista".

"Nosotros nos honramos de vivir las virtudes de nuestra fuerza política, que nos viene de nuestra herencia hispánica, que es el altruismo. Ahora, ya hemos dicho basta, y el 7 de septiembre lo vamos a ratificar", sostuvo el candidato libertario.

Tomó la palabra el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro

El primer candidato a senador provincial por la Quinta Sección Electoral aseguró que lo que está en disputa son dos modelos: "El modelo kirchnerista que defiende a los chorros, los usurpadores" y el libertario, "que somos nosotros, que defendemos al que labura, la libertad, el esfuerzo".

Hizo su aparición Natalia Blanco, candidata en la Segunda Sección Electoral

“Vivo en Zarate, como siempre, y de todos los gobiernos kirchneristas de la provincia de Buenos Aires lo único que vi fue un gobierno que cuidaba más a los delincuentes que a las víctimas. Que le pisaba la cabeza con impuestos al campo, a los que trabajan, todo para seguir protegiendo a los vagos de La Cámpora. Estoy acá para decir kirchnerismo Nunca Más, nunca más en la Argentina ni en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo en su intervención.

Habló el primer candidato por la Tercera Sección Electoral

Se trata de Maximiliano Bondarenko, quien en su discurso apuntó directamente contra el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y su gestión: "Somos una bolilla en el bolillero de los delincuentes, que todos los días la están girando y están sacando un número. Mirémonos, porque tal vez mañana tal vez por la inoperancia de un gobernador tal vez alguno de nosotros no esté".

Llegó el turno de Gonzalo Cabezas

El candidato por la Cuarta Sección Electoral hizo referencia al lema "Kirchnerismo Nunca Más" para el cierre de su discurso y habló en representación de los sectores agropecuarios de la provincia.

Sebastián Pareja dio inicio al acto en La Plata

El armador libertario en provincia de Buenos Aires fue quien inauguró el evento de lanzamiento de la campaña de LLA en la provincia.

El armador bonaerense le cedió la palabra a Diego Valenzuela

Luego de las palabras de la mano derecha de Karina Milei en Buenos Aires, dio su discurso el candidato de La Libertad Avanza por la Primera Sección Electoral, Diego Valenzuela, quien apuntó contra el kirchnerismo y llamó a combatir un "estado fallido, a un Estado kirchnerista empobrecedor que ha fracasado, a un Estado que te mata con impuestos y no te devuelve nada".

Figuras clave del nuevo esquema de LLA-PRO hablaron con MDZ

Algunos de los referentes más importantes de la alianza PRO-La Libertad Avanza, dialogaron con MDZ en la víspera del discurso que brindará Javier Milei.

Diego Santilli

Entre ellos, el diputado nacional del PRO Diego Santilli, uno de los artífices de que el acuerdo entre ambas fuerzas políticas prospere. A propósito de la posibilidad de encabezar una futura candidatura a la gobernación bonaerense, manifestó: "Hablar del 2027, tan lejos. Lo importante hoy es ganar la elección de septiembre y octubre. Octubre para seguir haciendo las transformaciones".

Diego Valenzuela acerca de las elecciones bonaerenses de septiembre

Diego Valenzuela presente en el acto de Milei

Diego Valenzuela dijo presente en el lanzamiento de la campaña bonaerense de LLA.

A su turno, el candidato violeta y actual intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, comentó que tiene unas expectativas "muy altas" de cara a la contienda electoral. "El 7 de septiembre empieza a cambiar la provincia. Llenar los concejos deliberantes y las legislaturas de bancas violetas, y prepararnos para gobernar en el 27".

